City Farm FAG, em Cascavel, entra no Calendário Oficial de eventos do Paraná

Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 719/2024, que inclui o City Farm FAG no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O evento, realizado anualmente em Cascavel, é um importante polo de integração entre agronomia, medicina veterinária, inovação e agronegócio regional.

A proposta foi apresentada pelos deputados Alexandre Curi (PSD), presidente da Alep, Gugu Bueno (PSD), 1º secretário, Batatinha (MDB) e Márcio Pacheco (PP).

Gugu Bueno destacou a relevância da inclusão do City Farm FAG no calendário, afirmando que isso fortalecerá o agronegócio e a educação técnica no Paraná. “O evento já é tradicional no Oeste do Paraná e, com o apoio do Governo, poderá crescer ainda mais, alcançando mais estudantes e profissionais do setor”, disse.

Agro

Alexandre Curi ressaltou o impacto positivo da proposta, que reforça a relação entre conhecimento e transformação no setor agro. “Incentivar eventos que promovem novos conhecimentos é fundamental para o avanço do setor agro”, afirmou.

Márcio Pacheco destacou a importância do evento em conectar ciência, inovação e produção agrícola. “O City Farm FAG é um dos principais eventos do setor no Paraná, e sua inclusão no calendário oficial reforça seu compromisso com a promoção da ciência e tecnologia no campo“, afirmou.