Seguro caro e com baixa cobertura reduz área com trigo

Conforme informações repassadas pelo Deral/Seab em Cascavel, a área plantada de trigo tanto no Paraná como no núcleo de Cascavel, reduziram de maneira significativa. A área plantada de trigo na Safra 2024 no Paraná, totalizou 1.130.405 milhão de hectares. Para essa safra 2025 de trigo no Estado, a área dedicada ao cereal é de 849.780 hectares.

Queda na Área Plantada de Trigo em Cascavel

Na área de abrangência do núcleo regional da Seab em Cascavel, envolvendo 28 municípios, o trigo teve uma área plantada de 109.214 hectares. Para a safra atual, a queda é substancial, totalizando uma área plantada de 59 mil hectares. É importante ressaltar que esse último número é passível de confirmação até o fechamento da safra.

As projeções indicam uma colheita de 2,7 milhões de toneladas no Paraná. De acordo com o engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho, coordenador da Divisão de Conjuntura do Deral, as geadas registradas nos dias 24 e 25 afetaram as lavouras em estágios de emborrachamento e início de enchimento de grãos. Os impactos da primeira onda de frio na cultura do trigo serão mensurados ao longo dos próximos dias no boletim de Condições de Tempo e Cultivo do dia 1º de julho.