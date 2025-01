China suspende importação de soja de cinco unidades do Brasil

Assim como no Brasil , a China realiza monitoramentos de rotina nos produtos importados, sendo que foi detectada a presença de soja com revestimento de pesticidas e de pragas quarentenárias nos carregamentos avaliados pelas autoridades chinesas.

Em nota, o governo diz que vale reforçar que outras unidades das empresas notificadas seguem exportando normalmente para a China, sendo as suspensões válidas apenas para as 5 unidades oficialmente notificadas. Portanto, os volumes negociados pelo Brasil não serão afetados em função desta suspensão temporária destas 5 unidades notificadas.

Brasil - O cenário político e econômico global está em constante transformação e tem gerado grandes expectativas, especialmente em relação à nova gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira. O mundo quer saber as suas interações com outras potências, como a China e o Brasil. Em entrevista concedida à […]

Agro apreensivo com medidas do Governo Trump

Brasil - Com a ampliação na estrutura física realizada para a 37ª edição, o restaurante do Show Rural Coopavel se consolida como um dos maiores ambientes gastronômicos do Brasil e da América Latina. De quatro mil, agora ele passa a ter capacidade para servir cinco mil pessoas simultaneamente, chegando a até 45 mil refeições em […]

Restaurante do Show Rural passa a ser o maior do Brasil

De forma a viabilizar uma investigação rápida e eficaz por parte das empresas envolvidas e pelo Mapa as unidades notificadas das 05 empresas foram suspensas temporariamente, sendo que as ações para avaliação dos casos já encontram-se em curso. A suspensão temporária das unidades das empresas foi comunicada previamente pela GACC ao lado brasileiro, demonstrando confiança no sistema de inspeção brasileiro e na robustez do trabalho realizado pelo governo brasileiro e pelos exportadores.

O Mapa possui expectativa do recebimento, na maior brevidade possível, dos planos de ação das empresas envolvidas para demonstrar os procedimentos adotados para evitar novas ocorrências das não conformidades detectadas pelos chineses. Da mesma forma, o Mapa intensificará as ações de fiscalização nos embarques de soja do Brasil para a China.

A partir dessas ações adotadas o Mapa transmitirá todas as informações relevantes para avaliação pelas autoridades chinesas e solicitará a imediata revogação da suspensão temporária em vigor das 05 unidades das empresas envolvidas.

O Mapa também informa que o tema está sendo tratado com naturalidade, considerando que não conformidades, como estas indicadas pelo lado chinês, são passíveis de acontecer na rotina das exportações e ações para correção de eventuais desvios são sempre importantes para o fortalecimento das relações de confiança entre os países.