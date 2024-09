Alep e Governo do Paraná reconhecem Sociedade Rural do Oeste como Entidade de Utilidade Pública Estadual

Desde quando começou a pavimentar suas primeiras ações na década de 1980, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná tem sido uma das entidades mais atuantes do agronegócio paranaense.

Aproveitando o lançamento oficial da 43ª Expovel, o secretário-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado estadual Gugu Bueno, entregou de maneira simbólica ao atual presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, um quadro contendo a lei estadual de autoria de Gugu Bueno, tornando a Sociedade Rural do Oeste do Paraná uma entidade de Utilidade Pública Estadual, aprovada pela Alep e sancionada pelo governador do Paraná, Ratinho Junior.

“É o máximo que uma entidade pode receber de reconhecimento no Estado do Paraná. Um reconhecimento a toda história da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, de homens e mulheres que aqui fizeram e fazem a diferença, contribuindo para o desenvolvimento de Cascavel”, disse Gugu Bueno.