Sociedade Rural lança nesta quarta a 43ª Expovel

Convidados, imprensa e expositores participam nesta quarta-feira (4), às 19h, do lançamento oficial da 43ª Expovel. A exposição-feira agropecuária e industrial de Cascavel, será de 25 a 29 de setembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

A abertura será feita pelo presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, em solenidade no Espaço Verde. Além dos shows artísticos, uma das novidades neste ano será a exposição e julgamento de gado leiteiro puro.

A programação artística começa no dia 26 de setembro, com atração em dose dupla: Matheus e Kaun e Jirayauai. No dia 27 de setembro, sobem ao palco as sertanejas Maiara e Maraísa e em seguida a Turma do Pagode. No dia 28 de setembro, será a vez de Henrique & Juliano e Reinaldo & San e no domingo, dia 29 de setembro, a final do rodeio, com portões abertos.

Evento: Lançamento da 43ª Expovel

Data: 4 de setembro

Horário: 19 horas

Local: Espaço Verde (Parque de Exposições)

Crédito: Assessoria/Divulgação