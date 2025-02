37ª edição “será o maior evento de todos os tempos”, afirma Dilvo Grolli

Dilvo Grolli reafirma que essa edição será a maior de todos os tempos, por conta do momento de expansão tecnológica do agronegócio mundial. “O Show Rural é um mundo de pesquisa à disposição do agricultor”. Para o presidente da Coopavel, para muitos, seria impossível sair de sua cidade e visitar pessoalmente as multinacionais em suas sedes espalhadas pelo mundo. “O Show Rural cresce em sua estrutura de atendimento, atraindo empresas consolidadas em pesquisa”.

Dilvo inicia a entrevista ressaltando o número expressivo de empresas interessada em expor em um dos estandes dos 720 mil metros quadrados do Centro Tecnológico Coopavel. “Fomos procurados por 734 empresas para expor no evento e tivemos a tranquilidade de fazer uma seleção e optar por 600 empresas, o mesmo número da edição anterior”, comenta Dilvo. As empresas escolhidas foram as mais representativas do agronegócio mundial. “Pois precisamos dar àquele ambiente, condições para que os visitantes [produtores rurais] tenham tranquilidade para visitar os estandes e observar a diversificação de tecnologia existente”. Conforme Dilvo, não há ambição de bater recorde em relação ao número de empresas expositoras, mas sim, apresentar o que há de mais moderno em inovação e tecnologia.

Não é por acaso que caravanas e produtores rurais dos quatro continentes fazem questão de marcar presença no Show Rural Coopavel. E isso tem uma explicação: as principais tecnologias desenvolvidas ao longo dos últimos anos são expostas pela primeira vez na vitrine tecnológica, em Cascavel.

Poucos podiam imaginar que alguns rabiscos em um guardanapo de papel em uma viagem de retorno de uma das maiores feiras agropecuárias dos Estados Unidos, na década de 1980, pudesse se transformar naquela que é hoje um dos principais eventos de tecnologia e difusão de pesquisas do País. O Show Rural Coopavel chega à sua 37ª edição e tem tudo para ser a maior de todos os tempos. Quem garante o nada mais nada menos que o atual presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná .

O ano de 2025 iniciou com seca em todo o Paraná. No entanto, na segunda quinzena de janeiro as chuvas se normalizaram na maioria das regiões, mas ainda houve locais com pouca precipitação como parte do Noroeste e Oeste do Estado. Esses são alguns dos resultados do boletim agrometeorológico de janeiro, feito por técnicos do […]

Boletim agrometeorológico analisa chuvas de janeiro no cenário agrícola do Paraná

Para Dilvo, todas as novas tecnologias presentes no 37º Show Rural, são resultado de anos de trabalho e de pesquisa. “O produtor terá a representação do que será possível ver em sua propriedade no amanhã”.

ENTIDADE APOLÍTICA

No ano passado, um vídeo que circulo na internet causou bastante polêmica. Na gravação, um produtor convocada o setor agropecuário a boicotar a edição 2024 em virtude de um convite feito pela organização para que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participasse do evento. A mobilização não surtiu resultado e o Show Rural encerrou a edição com uma dos maiores públicos de sua história. Questionado sobre o papel de convidar autoridades do governo federal para o evento, Dilvo Grolli negou qualquer desconforto nessa situação. “A gente (sic) convida todas as pessoas que estão no cargo. Não olhamos a questão ideológica. Somos de uma entidade apolítica. Já temos a confirmação de centenas de prefeitos, milhares de vereadores, além de governadores de estado, secretários, entre outros”, destaca Dilvo. “O Show Rural é o encontro da agricultura e pecuária, mas os políticos precisam ter uma visão do que será o agro do futuro, até 2030”, complementa.

Esse ano, a estimativa de público é de 350 mil pessoas nos cinco dias. São 600 expositores em uma área de 720 mil metros quadrados e mais de 5 mil experimentos. Para acomodar o público, o Parque Tecnológico Coopavel recebeu melhorias, como a ampliação do restaurante, mais banheiros, lanchonetes e mini-restaurantes.