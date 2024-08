Veja o grave acidente que tirou a vida de uma jovem e deixou vários feridos

O domingo do Dia dos Pais começou com uma tragédia na região Oeste. Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje, no trevo de acesso à BR-277, em Santa Tereza do Oeste.

Uma van tentou cruzar o trevo e foi atingida lateralmente por uma carreta que trafegava sentido Cascavel. O acidente deixou oito vítimas feridas, entre as quais uma jovem de 22 anos, identificada como Daiane Malicheski Simionato.

De acordo com as informações apuradas, a Van tinha como destino o Aeroporto de Foz do Iguaçu. O Van foi arrastada pelo caminhão por 50 metros e também envolveu um Sandero. Os ocupantes desse veículo não ficaram feridos.

Um grande aparato de socorro foi mobilizado. As duas vias da BR-277 precisaram ser interditadas temporariamente para o atendimento das vítimas. A PRF também está no local