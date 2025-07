BMW avaliada em cerca de R$ 350 mil é consumida por incêndio; veja o vídeo

Brasil - Um veículo BMW 320i pegou fogo no Jardim Goiás, bairro nobre da capital goiana. Vídeos compartilhados nas redes sociais flagraram o momento em que o carro de luxo foi tomado pelas chamas no meio da rua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 1 mil litros de água para apagar as chamas.

O caso aconteceu na noite do último sábado (5), por volta das 23h. O carro, avaliado em cerca de R$ 350 mil, não foi recuperado. A corporação foi acionada pelo próprio proprietário do veículo, que não soube informar o motivo do fogo.

Carro abandonado

Assim que o veículo começou a pegar fogo, o dono da BMW abandonou o veículo na via e acionou os bombeiros. Após a contenção das chamas, o carro foi retirado do local pelo guincho do seguro.