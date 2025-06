Mulher haitiana é detida após dar à luz e esconder corpo do bebê no quintal de casa; DH detalha o caso

O caso chamou a atenção das autoridades, que, após diligências em sua residência no Bairro Coqueiral, encontraram o corpo de um bebê em uma sacola no quintal. A Polícia Militar , a Delegacia de Homicídios e a Criminalística estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo do recém-nascido, um menino de aproximadamente dois quilos, foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao necrotério para exames periciais.

Cascavel - Uma mulher haitiana de 29 anos foi detida após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais de parto, no último domingo (8), em Cascavel (PR). Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) , onde médicos constataram que ela havia dado à luz. Veja abaixo a entrevista com o delegado Fabiano Mozza, da Delegacia de Homicídios:

Assustada com a situação, relatou que, após o parto, colocou o corpo do bebê em uma sacola e o jogou no quintal de casa. A mulher está no Brasil há cerca de nove meses e contou que no Haiti, seu país de origem, o aborto é culturalmente mais comum, mas aqui no Brasil foi autuada por infanticídio.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios. A conclusão do laudo pericial será decisiva para determinar se o bebê nasceu com vida, o que pode alterar a tipificação do crime para homicídio.

Fonte: SOT