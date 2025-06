Carga milionária de celulares é incerceptada em ação das forças de segurança em Cascavel

Acidente Fatal

Motociclista morre em colisão com carreta na BR-369

Cascavel - Um acidente ocorrido na manhã deste domingo (8) na BR-369, entre Cascavel e Corbélia, tirou a vida de Luiz Roberto Ventura da Silva, de 24 anos. De acordo com as informações apuradas no local, Luiz seguia com uma moto em direção a Corbélia quando colidiu de frente com uma carreta que trafegava no […]