Confronto com a PM termina com homem baleado na cabeça em Santa Tereza do Oeste

Santa Tereza do Oeste - Uma intensa perseguição policial na manhã desta quarta-feira (14) terminou com um homem baleado e a recuperação de uma carga de eletrônicos, na área rural de Santa Tereza do Oeste, próxima à rodovia BR-163. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após a denúncia de um caminhão roubado, supostamente carregado com celulares e outros itens eletrônicos. Veja a transmissão no local da ocorrência:

Ao chegar ao local indicado, as equipes policiais foram surpreendidas pelo condutor do caminhão, um homem de aproximadamente 65 anos, que desceu do veículo com uma arma em punho. Durante o confronto, ele foi atingido por disparos no ombro e na cabeça. Equipes do Siate prestaram os primeiros socorros e o encaminharam em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel.

Ação e Consequências da Perseguição

Informações preliminares apontam que o caminhão estava sendo escoltado por outro veículo, cujo ocupantes conseguiram fugir durante a ação. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso conhecido como “Piratas do Asfalto”, especializado em roubo de cargas em rodovias.

O caminhão atolou durante a tentativa de fuga, e um agricultor da região, sem saber da situação, teria sido chamado para ajudar com um trator. Durante a operação, o helicóptero Falcão do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) localizou a carreta e deu apoio às equipes em solo.