Vídeo mostra atropelamento que resultou na morte de cão; mulher foi indiciada por maus-tratos

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou, nesta quarta-feira (28), uma mulher, de 42 anos, pela prática do crime de maus-tratos em desfavor de animais, consistente na conduta de maltratar cães ou gatos, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na quinta-feira (22), por volta das 7h20, no bairro Jardim Santa Mônica. Imagens registraram o momento em que a condutora do veículo atropelou um cachorro. Veja o vídeo abaixo divulgado pela PCPR:

Conforme o delegado da PCPR Thiago Andrade, as investigações apontaram que ela reduziu a velocidade, mas não parou para prestar socorro. O animal morreu em seguida. “As imagens são claras. A condutora atropela o cão, reduz a velocidade, mas sequer para a fim de verificar o estado de saúde do animal, demonstrando total desprezo”, explica.

O vídeo foi enviado à PCPR por meio de denúncias anônimas. Após análise das imagens e diligências, a equipe localizou a suspeita, que afirmou em interrogatório não ter visto o animal no momento do atropelamento.

Quando os maus tratos são direcionados em desfavor de cães e gatos, a a conduta do autor se amolda ao crime previsto no art. 32, § 1ºA da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 2 a 5 anos. Ainda, existe um aumento de pena se ocorre a morte do animal, o que de fato aconteceu.