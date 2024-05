Tendência: número de pessoas viajando sozinhas deve crescer 35%, aponta estudo

Viajar sozinho é diferente de estar só, e por isso, muitas pessoas têm optado pelo solo travel, que consiste em uma única pessoa viajando sem companhia. O mundo é um grande espaço para conhecer novas pessoas na estrada, nos museus, nas praias, e em qualquer local é possível fazer amizades, seja com pessoas brasileiras ou com estrangeiros.

Uma pesquisa do Global Travel Insight mostra que houve um aumento dessa opção solo para viagens. É previsto um aumento de 35% desse público até 2030, com cerca de 580 milhões de pessoas no mundo inteiro.

Por que viajar sozinho?

A viagem solo é um ato de autocuidado com a própria pessoa, um ato de curtir a própria companhia e se deleitar de bons momentos a sós. Proporcionar essa dinâmica para si é algo que vai além das belezas que o mundo proporciona.

Além disso, é possível fazer os próprios planos sem depender de outra pessoa, escolher os melhores passeios e destinos preferidos para si. Há também os casos de pessoas que são viúvas, solteiras ou divorciadas, que podem optar por uma aventura solo para enxergar o lado bom da vida.

Mulheres viajando sozinhas

Ao desconstruir o conservadorismo de que viajar sozinha sendo mulher é errado, as mulheres têm demonstrado cada vez mais autonomia e independência de outras pessoas para viajar. É uma grande oportunidade para se conhecer melhor e conhecer outras pessoas interessantes, sempre se atentando à segurança, claro.

No ano de 2022, houve um aumento de 34% no número de mulheres que viajaram individualmente, com a maior tendência na faixa etária de 26 a 32 anos. Não é, de forma alguma, uma experiência solitária, e pode surpreender quem tenta pela primeira vez.

Como criar coragem

É possível começar pequeno, com atividades solo aos poucos, um passeio na própria cidade, uma ida a uma cafeteria ou passar a noite em um bar. Viajando sozinho, é preciso redobrar a atenção com o planejamento de viagem e escolher a melhor hospedagem, as melhores passagens aéreas, os melhores passeios e ter muito cuidado com os documentos para não se perder em um local desconhecido.

Turismo

O setor turístico cada vez mais tem se adaptado a essas mudanças comportamentais de viagem e incentivado essa camada social que viaja sozinha. Com ofertas, empresas aéreas e crédito turístico para as pessoas explorarem cada vez mais seu próprio país, o ministério do turismo amplamente divulga os melhores programas para o turismo interno.

As hospedagens para uma pessoa só também não ficam para trás; os hotéis, resorts e hostels estão se moldando para receber um solo traveler com o maior conforto e luxo para melhorar a experiência pessoal de cada um.

