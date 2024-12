Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas do Cultura em Ação

CASCAVEL – Atenção, cascavelenses, já estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas do programa Cultura em Ação, a partir desta quinta-feira (5). Ao todo, são 1,4 mil vagas disponibilizadas à comunidade em 10 cursos . As aulas são destinadas a maiores de 13 anos de idade, sem nenhuma restrição. A iniciativa é da Secretaria de Cultura de Cascavel.

A economia verde vem se consolidando como uma das tendências mais importantes no cenário corporativo global. Em um mundo marcado pela crise climática e pela crescente preocupação com a preservação ambiental, adotar práticas sustentáveis deixou de ser apenas uma escolha estratégica para se tornar uma obrigação ética e econômica. Empresas e investidores têm percebido que […]

Caso tiver dificuldade, o cidadão poderá se inscrever presencialmente no Teatro Municipal Sefrin Filho, localizado na Rua Rio de Janeiro, nº 905, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Para isso, basta levar comprovante de residência, documento com foto. No caso de menor de idade é preciso levar os documentos do responsável. O cidadão pode inscrever-se em quantas oficinas quiser, porém, apenas uma aula por tipo de atividade.

Início

O início das aulas está previsto para fevereiro de 2025. As oficinas serão realizadas nos períodos da tarde e da noite, inicialmente no Teatro Municipal, com duração de uma hora por semana. Os interessados, inclusive, podem escolher o horário que melhor se adaptar à agenda.

Fonte: Secom