Natal do Bem - Um Evento de Amor e Solidariedade em Prol da ONG Latidos do Bem

Produtos natalinos artesanais, incluindo árvores, guirlandas e acessórios natalinos personalizados, com o objetivo de reverter 100% da renda obtida para a ONG Latidos do Bem. A instituição, que passa por dificuldades financeiras, acumula uma dívida superior a 120 mil reais em uma única clínica veterinária, colocando em risco a continuidade do seu trabalho de resgate e cuidado de animais em situação de abandono.

Natal do Bem: Um Espaço de Solidariedade e Esperança

O “Natal do Bem” foi criado para aqueles que desejam celebrar o fim de ano com propósito e compaixão. Nos espaços cedidos especialmente para exposição e venda dos produtos, o público encontrará uma ampla variedade de produtos natalinos feitos com carinho, que não apenas trazem o encanto das festas, mas também ajudam a ONG a seguir com seu trabalho essencial. Cada compra se transforma em um ato de amor, ajudando diretamente a Latidos do Bem a honrar seus compromissos e manter as portas abertas.

Locais e Parceiros do Natal do Bem

Os produtos do “Natal do Bem” estarão expostos em locais estratégicos da cidade, graças ao apoio de parceiros solidários que cederam espaço para essa importante causa. Conheça os pontos de venda: