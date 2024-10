Espetáculo "De Passagem" promete diversão e interação no palco da Unioeste em Cascavel

O auditório da Unioeste, em Cascavel, será palco de uma experiência cultural inesquecível nesta sexta-feira (18), às 19h30, com a apresentação do espetáculo “De Passagem”. A performance, conduzida pelo excêntrico e talentoso artista Tupisco Papipaqüígrafus, integra um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura de Cascavel e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, reafirmando o compromisso municipal com a promoção de eventos acessíveis e de qualidade.

O evento é gratuito e aberto ao público, o auditório tem capacidade para 400 pessoas, seguindo a ordem de chegada. A inclusão será um dos pontos altos da apresentação, que contará com tradução em Libras, permitindo que pessoas surdas possam desfrutar do espetáculo com autonomia e plenitude. A classificação é livre, garantindo que pessoas de todas as idades possam se encantar com as habilidades circenses e musicais de Tupisco, além de vivenciar um momento de arte inclusiva e de alta relevância cultural.

A trama de “De Passagem” leva o público a um universo lúdico e envolvente, onde Tupisco Papipaqüígrafus, com sua mala e acordeão, embarca em uma jornada inusitada. Ao perceber que sua mala está travada em um lugar aparentemente sem explicação, ele transforma o momento de impasse em uma oportunidade de interação e diversão. Em vez de desistir ou se frustrar, Tupisco decide aproveitar a situação para compartilhar suas habilidades, envolvendo os espectadores em uma experiência única de riso e arte, ao mesmo tempo em que convida a plateia a formar uma banda musical improvisada.

A performance brinca com a noção de tempo e espaço, explorando o inesperado como elemento central. Cada gesto, som e interação busca evocar a magia do circo, onde o impossível se torna cotidiano e o simples se transforma em extraordinário. A abordagem interativa, característica marcante do espetáculo, convida o público a participar ativamente, quebrando a barreira entre palco e plateia e promovendo uma experiência de cumplicidade e envolvimento.



Cascavel, por meio de sua Secretaria de Cultura, reafirma seu papel como polo de incentivo e difusão cultural, garantindo que projetos inovadores e acessíveis façam parte do calendário de eventos da cidade. “De Passagem” não apenas oferece entretenimento, mas também fortalece a ideia de que a cultura pode e deve ser acessível a todos, independente de barreiras físicas, econômicas ou sensoriais.