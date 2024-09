Cinco dicas atualizadas para sua busca por emprego na era da IA

Você já ouviu dizer que “a diferença entre o remédio e o veneno está na dose”? Essa frase é bem antiga, mas faz muito sentido na era da inteligência artificial. Se não for usada na dose certa, essa ferramenta capaz de alavancar suas chances na busca por emprego pode resultar apenas em perda de tempo.

Equilibrar o uso de IA com inteligência humana ainda é a melhor solução para evitar erros, seguindo o conceito do ditado atribuído a Paracelso — um dos pioneiros da toxicologia no século XVI. E, nos dias de hoje, o remédio pode ser tão simples quanto fazer uma carta de apresentação com IA para estreitar seu contato ao mandar seu currículo a uma empresa.

Quer ver mais alguns exemplos? Confira estas dicas selecionadas pela equipe de especialistas da plataforma OnlineCurriculo:

1. Entenda as suas perspectivas

Com a popularização dos recursos de inteligência artificial, está cada vez mais fácil usar IA para pesquisar empresas, analisar descrições de cargos, consultar médias salariais, buscar cursos e oportunidades de desenvolvimento profissional e até identificar habilidades transferíveis caso você pretenda ingressar em uma nova área de atuação. Isso ajuda você a direcionar o seu currículo, a sua presença online e as conexões profissionais em sua área.

2. Otimize seu currículo para a triagem com IA

Uma boa plataforma de geração de currículo com IA pode indicar o que escrever em cada seção do CV e sugerir palavras-chave de acordo com o cargo que você procura. Isso faz toda a diferença quando o processo de recrutamento começa por uma triagem com IA. Mas é melhor garantir que todo o contexto esteja alinhado às expectativas das empresas e que o seu currículo tenha um resultado interessante para a avaliação humana. A dica é combinar o seu próprio vocabulário com termos relevantes para o campo de atuação, garantindo que o currículo seja coerente e focado no seu desempenho ou potencial de sucesso na área.

3. Aprimore suas estratégias de candidatura

Para se posicionar estrategicamente no mercado de trabalho, você pode dar um passo além de otimizar o seu CV segundo os insights levantados em sua pesquisa inicial. Lembre-se de revisar minuciosamente o arquivo para garantir a facilidade de leitura e a ausência de erros gramaticais. Se puder, invista em uma revisão do CV por experts em carreira. Depois, use o currículo pronto como base e crie diferentes versões para personalizar sua candidatura de acordo com as características de cada oportunidade.

4. Potencialize a sua rede de contatos

Um levantamento do LinkedIn aponta que 85% das vagas são preenchidas por meio de networking e a estimativa é de que 70% dos profissionais contratados em 2023 encontraram a vaga com ajuda de sua rede de contatos. Em tempos de interações mediadas por IA, estes são alguns pontos-chave para o networking profissional:

Mantenha uma presença online respeitável, procurando revelar um pouco mais sobre o seu perfil profissional e seus objetivos de carreira.

Alinhe seu perfil do LinkedIn às informações do seu CV, sem repeti-las literalmente.

Use a IA para encontrar conteúdos e contatos relevantes em seu segmento.

Participe de eventos presenciais e online para alavancar conexões pessoais.

Redobre a atenção ao que você escreve (ou aos seus textos gerados por IA).

Enviar o seu CV com uma carta de apresentação personalizada também é uma boa estratégia de networking. Mesmo que isso não seja solicitado pela maioria das empresas brasileiras, a iniciativa transmite profissionalismo e facilita o seu contato para follow-up.

5. Prepare-se para entrevistas virtuais e presenciais

Por mais que este lembrete pareça óbvio, procure garantir que seja fácil entrar em contato com você no caso de uma convocação para entrevistas de emprego. Sempre inclua um e-mail e número de telefone/WhatsApp no material enviado às empresas e em suas comunicações sobre oportunidades de trabalho. Também vale lembrar: tenha cautela para identificar golpes ao receber mensagens e telefonemas sobre oportunidades de emprego.

Com o compromisso agendado, dedique-se à preparação com base nas perguntas mais comuns feitas em entrevistas de emprego. Você pode usar ferramentas de IA para elaborar suas respostas incluindo algumas palavras-chave, mas personalize os resultados para que seja natural trazer essas ideias à tona em uma conversa em pessoa ou entrevista de emprego online.

Na medida certa, a inteligência artificial pode ajudar você a melhorar suas perspectivas de carreira — desde que você esteja no comando das estratégias na busca por emprego.