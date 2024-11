4 destinos únicos para quem tem espírito aventureiro

Unir viagem, memórias e aventuras. Para quem gosta de viajar e gosta de emoção, a procura é sempre por destinos que agradem esses espíritos aventureiros. O Brasil, segundo um estudo feito pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi eleito como o destino mais procurado por quem gosta de aventuras.

Existem diversos pontos que podem ser explorados por quem quer criar esse tipo de memória, se divertir e, quem sabe, até mesmo tentar algo novo. Seja no litoral ou em contato com a mata e o meio ambiente, não faltam opções.

Ubatuba, São Paulo

Para quem quer unir praia e contato com a natureza, esta praia, localizada no litoral norte de São Paulo, é o destino perfeito. Além das paisagens paradisíacas, Ubatuba conta com diversas opções de trilhas – para os mais variados níveis -, além de cachoeiras e até mesmo a oportunidade de praticar alguns esportes radicais.

Nas praias mais famosas, por exemplo, são oferecidas aulas de surfe e de outros esportes que envolvem ondas.

Chapada Diamantina, Bahia

Um dos paraísos escondidos do Nordeste. É o local ideal para quem quer se aventurar em trilhas ou nas famosas cavernas da região. Existem diversas atividades na região que podem ser exploradas. Estas vão desde trekking, no Vale do Pati, considerado um dos mais belos do Brasil, até a prática de rapel em cachoeiras e exploração de grutas.

Conta com trilhas que levam a lugares de difícil acesso, como a Cachoeira da Fumaça, e grutas profundas, como a Lapa Doce.