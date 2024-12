Técnica de enfermagem será indenizada em R$ 20 mil por ser submetida ao mesmo trabalho após acidente

Essas atividades exigiam um esforço físico incompatível com suas condições . Portanto, a negligência do hospital em adaptar as tarefas resultou em sérios prejuízos à saúde e à dignidade da trabalhadora.

Ambiente hostil e assédio moral

Além das condições inadequadas de trabalho, a técnica enfrentou um ambiente hostil. Colegas faziam comentários desrespeitosos e chacotas, sugerindo, por exemplo, que ela deveria gravar vídeos na internet falando de suas sequelas para ganhar dinheiro. Esse comportamento configurou assédio moral, agravando ainda mais a situação.

Decisão judicial

Inicialmente, a 3ª Vara do Trabalho de Curitiba condenou o hospital a pagar R$ 10 mil por danos morais. Porém, após recursos, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) revisou a sentença. O colegiado considerou que as provas demonstraram claramente o assédio moral, tanto pelas condições penosas impostas à trabalhadora quanto pelo tratamento desrespeitoso de seus colegas.

Indenização elevada para R$ 20 mil

De acordo com o desembargador Arion Mazurkevic, relator do caso, a capacidade financeira do hospital e a necessidade de prevenir condutas semelhantes justificaram o aumento da indenização para R$ 20 mil. A decisão visou tanto reparar o dano sofrido quanto desencorajar práticas inadequadas no ambiente de trabalho.

Fonte: Ascom TRT-PR