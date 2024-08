Saúde leva vacinação aos alunos para aumentar cobertura vacinal em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel encabeça uma verdadeira força-tarefa para promover a vacinação de crianças e adolescentes de todas as instituições de educação públicas de ensino do Município. A partir de segunda-feira (12), profissionais da saúde vão iniciar uma maratona de imunização pelas 65 escolas municipais, 56 Cmeis e 93 colégios estaduais da cidade para levar a proteção das vacinas para os alunos que ainda não estão em dia com a carteirinha de vacinação. A força-tarefa faz parte da campanha de vacinação “Proteja seu filho em cada fase da vida – Manter a caderneta de vacinação atualizada é garantia de saúde para a vida toda”.

O objetivo da ação, incentivada pela Secretaria Estadual de Saúde, é ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes em todo o Estado. A campanha se estenderá até o dia 16 de agosto. Em Cascavel, cada território ficará responsável pela imunização na área de abrangência. Para isso, as unidades de saúde e instituições de ensino estão trabalhando juntos neste alinhamento.

Na oportunidade, serão oferecidas todas as vacinas do calendário de imunização, como covid, influenza, pneumocócica 10, poliomielite, sarampo, HPV e entre outras. A ação será realizada dentro das instituições de ensino, sendo a aplicação das vacinas condicionada à assinatura de termo de consentimento por parte dos pais ou responsáveis pelos alunos.

Os pais já estão recebendo os documentos das escolas em que seus filhos estão matriculados, que deverá ser assinado indicando a concordância ou não com a aplicação. Em caso de aprovação o aluno deverá levar também a carteira de vacinação.

Com maior cobertura vacinal, é possível evitar que doenças já erradicadas voltem à circulação, garantindo uma proteção a mais para nossas crianças e adolescentes. Vacinas salvam vidas.

Fonte: Secom