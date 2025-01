Nova sala de cirurgia do HUOP vai aumentar número de procedimentos

Cascavel - Para atender um número maior de pacientes, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) inaugurou uma nova sala de cirurgia, elevando para sete os espaços que fazem parte do centro cirúrgico principal do hospital. Com esta nova expansão a intenção do hospital é de realizar um aumento significativo no número de cirurgias de média e alta complexidade realizadas dentro do hospital que atende uma macrorregião de pelo menos 2 milhões de habitantes.

Rafael Muniz de Oliveira que é diretor-geral do HUOP, disse que o novo espaço foi viabilizado por meio de um planejamento estratégico que otimizou o uso de espaços internos, sem a necessidade de novas obras, pensado para atender à crescente demanda por procedimentos cirúrgicos, garantindo também um ambiente mais moderno e equipado para os profissionais da saúde.

Nova estrutura

A nova estrutura foi equipada com tecnologia de ponta, seguindo os mais altos padrões de eficiência. “Com a nova sala funcionando, esperamos atender também mais especialidades cirúrgicas no espaço. A medida foi um esforço conjunto de toda a gestão para conseguir suprir a necessidade de mais salas funcionando, atendendo assim a equipe cirúrgica e ampliando o atendimento à população”, destacou Muniz.

Segundo o diretor, o hospital sempre teve a demanda de uma nova sala, mesmo antes da abertura do Centro de Cirurgias Programadas, considerando a quantidade de pacientes que chegam ao hospital pra procedimentos de urgência e emergência. “Mesmo com a empresa tínhamos uma carência de espaço, e trabalhamos junto à nossa equipe para viabilizar um espaço que antes era um pouco adaptado ali, mas tinha a possibilidade de saída de oxigênio e ar comprimido e aí a gente conseguiu formatar essa sala”, descreveu.