Justiça exige transferência de pacientes que superlotam UPAS a leitos do SUS

O Ministério Público do Paraná ajuizou ação civil pública para que o Estado do Paraná adote as providências necessárias para que seja garantida a internação hospitalar e o respectivo tratamento em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes que aguardam transferência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) de Cascavel.

O tema é acompanhado pela Promotoria de Justiça desde 2016, tendo sido, desde então, adotadas diversas medidas pelo Estado para a resolução do problema, a partir da tentativa de resolução por meio extrajudicial.

Ao propor a ação, o MPPR aponta que “apesar da resolução encontrada para as referidas e possíveis causas pontuais, tais como, a adoção das medidas cabíveis para ampliação do número de leitos do Hospital de Retaguarda pelo Gestor Municipal, bem como, para regularização dos já existentes, a aquisição do aparelho de hemodinâmica pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), a Execução do Termo de Ajustamento de Conduta para adequações na UPA Pediatria (atualmente UPA Tancredo) e a continuidade do acompanhamento das demais questões, o que se pôde verificar, nos últimos anos, em especial, entre 2023 e 2024, foi que tais medidas não se demonstraram suficientes para a resolução da problemática”.

Tal realidade ficou demonstrada pelo fato da Promotoria continuar recebendo muitas demandas da população noticiado a necessidade de transferência de pacientes internados nas UPAS e também pelo acompanhamento que vem sendo feito pelo MPPR, desde março deste ano, do atual cenário de atendimento de saúde em decorrência da epidemia de dengue.

Em apuração direcionada a essa situação, ficou comprovado que a superlotação das unidades não se deu somente em razão da epidemia, bem como que o problema não é apenas a falta de profissionais e espaço adequado para acolhimento dos pacientes, mas que “a superlotação das unidades de atendimento está ocorrendo, em especial, pela ausência de transferência destes para leito hospitalar no prazo adequado”, sustenta a ação civil.

Na ação, também é pleiteado pelo Ministério Público que o Estado adquira leitos clínicos e de UTI (para atendimentos às emergências e urgências com risco de morte e/ou dano irreparável à saúde) e custeie o respectivo tratamento, na rede privada, para que os pacientes que aguardam por mais de 24 horas equivocadamente “internados” nas UPAs de Cascavel. A ação civil tramitará na Vara da Fazenda Pública de Cascavel.

Fonte: Ministério Público do Paraná