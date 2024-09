“Xingamento da política não melhora a vida de ninguém”, diz Ratinho Junior

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, foi questionado essa semana durante uma entrevista sobre os ataques e agressões registrados durante um debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo no último domingo. Em sua resposta, destacou a importância de manter a civilidade no discurso político e criticou a troca de ofensas pessoais entre os candidatos. Assista o vídeo abaixo:

“A nossa função, enquanto líderes na vida pública, é colaborar para que a sociedade melhore. A política não é um ringue de boxe. A população consciente quer ouvir propostas que realmente façam diferença em sua vida após as eleições. Agressões e discussões que muitas vezes expõem questões pessoais não vão resolver o problema da dona Maria, que acorda às 5h da manhã para colocar comida na mesa para seus filhos, nem a falta de vagas em creches”, afirmou o governador.

Exemplo

Ratinho Junior também ressaltou o exemplo de respeito e civilidade do Paraná. “Aqui, estamos conseguindo manter um ambiente de respeito entre os concorrentes em praticamente todas as cidades. E também temos isso na gestão dos Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário conversam tranquilamente. Isso demonstra que tratamos a política de maneira séria. A população exige essa postura de seus candidatos. Espero que essa atitude continue”, disse.

Unidos pela Paz

O governador ainda destacou a relevância da paz no ambiente político, afirmando que no Paraná a frase “Unidos pela Paz” tem sido um lema que reflete a busca por harmonia e prosperidade. “A paz começa com a tranquilidade de espírito, paz de espírito, e nosso trabalho é buscar isso também para nossos irmãos. Esse espírito de paz contribui para a redução da violência e atrai investimentos”, refletiu.

Para Ratinho Junior, o que foi visto em alguns debates recentes no Brasil, particularmente na cidade de São Paulo, não reflete o que a sociedade espera de seus líderes e candidatos. “A grande maioria das pessoas quer ver propostas e soluções, não ataques pessoais”, concluiu o governador.

Crédito: Divulgação