Vídeos mostram manifestantes invadindo a Assembleia Legislativa

POLÍTICA

CNM afirma que programas federais são problema para previdência dos Municípios

Brasília – A criação de programas federais ao longo dos anos é um problema para as previdências municipais, além da incompatibilidade entre as competências constitucionais e a partilha dos recursos, segundo a CNM (Confederação Nacional de Municípios). De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a União tem 800 mil servidores e os Municípios […]