Vereador Suco (PSD) se licencia para assumir Secretaria de Esportes; Mauri Schaffer assume a vaga

Cascavel - Em cerimônia realizada no Plenário na tarde desta segunda-feira (06), o primeiro suplente do PSD, Mauri Schaffer, assumiu a vaga de vereador. Ele foi empossado pelo presidente Tiago Almeida e substitui Suco, que se licenciou após ter sido convidado pelo prefeito Renato Silva (PL) para ocupar o cargo de secretário municipal de Esportes de Cascavel.

Além do próprio prefeito e do vice Henrique Mecabô (Novo), prestigiaram a posse de Schaffer o secretário da Casa Civil, Severino Folador, o vice presidente do PSD, Assis Marcos, os parlamentares colegas de bancada do PSD Serginho Ribeiro e Antonio Marcos, e os vereadores Cabral (PL), Cidão da Telepar (Podemos), Cleverson Sibulski (União Brasil), Mazutti (PL), Hudson Moreschi (Podemos), Sadi Kisiel (Podemos), Xavier (Republicanos), Fão do Bolsonaro (PL), Rondinelle (Novo) e João Diego (Republicanos).

Ao “passar a bola” para Mauri Schaffer, Suco destacou a história do novo vereador. “Eu tenho certeza de que o Mauri vai dar conta do recado. Ele já tem trabalhado pelo nosso partido e é graças a ele e a todos os que foram candidatos pelo PSD que eu cheguei aqui para realizar meu sonho de ser vereador, e também estão aqui o Serginho e o Antonio Marcos. Mas o prefeito me chamou e vou assumir esse desafio no esporte, onde tenho dedicado a minha vida toda”.

Ademais, o novo parlamentar fez um discurso em que falou de sua trajetória, que inclui trabalho anterior na Câmara como assessor parlamentar. “Eu tenho trabalhado na política por muito tempo, e até sem receber nada e sem padrinho político. Agora eu vou me dedicar 24 horas por dia pela nossa cidade de Cascavel e realizar um sonho meu também de estar aqui”, disse Schaffer.