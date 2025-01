"Vamos intensificar as lutas a favor dos paranaenses", diz Goura (PDT)

Paraná - A atuação do deputado estadual Goura (PDT) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em 2024 reafirmou seu compromisso com um Paraná mais sustentável, inclusivo e justo. Foram 13 leis aprovadas e outros 20 projetos de leis protocolados no ano passado.

“Nossa expectativa para 2025 é trabalhar e intensificar ainda mais as lutas na defesa e promoção das pautas fundamentais para o meio ambiente, aos direitos sociais e a cidadania visando o benefício de toda a sociedade paranaense”, declarou Goura ao fazer um balanço de 2024 e projetar ações para essa próxima legislatura 2025/2026.

Goura falou sobre a atividade legislativa do mandato no ano passado e destacou a produção legislativa, com a aprovação de leis e o protocolo de projetos importantes em diversas áreas.

“São leis e projetos que refletem nossas preocupações com as questões ambientais, com os direitos humanos e com a valorização e melhoria da qualidade de vida dos paranaenses, sempre visando o bem-estar das gerações presentes e futuras”, comentou Goura.

Com foco em ações políticas práticas e inovadoras, o deputado pedetista segue como uma liderança essencial na luta por um estado mais consciente ambientalmente e mais responsável socialmente.

Leis aprovadas

Em 2024, o deputado Goura teve 13 leis aprovadas e sancionadas, sendo que 8 são de sua autoria e as outras em coautoria, em 2024 nas áreas de meio ambiente, direitos humanos, utilidade pública e uma homenagem.

“Além de termos o papel de fiscalizar o Poder Executivo, também somos responsáveis por propor e aprovar novas leis ou revisar leis vigentes”, lembrou Goura.

Na área do meio ambiente as novas leis são: a Lei 22.146/2024 (coautor), que estabelece normas para contenção de enchentes e destinação de águas pluviais; a Lei 21.930/2024, que institui o Corredor Cicloturístico do Rio Iguaçu, ligando Curitiba a Foz; a Lei 22.061/2024, que cria a Semana do Rio Ribeira do Iguape, realizada anualmente de 6 a 12 de outubro.

Os direitos humanos ganharam novas leis como a Lei 21.902/2024, que institui a Semana Estadual do Brincar e a política de estímulo ao brincar na infância; a Lei 21.926/2024 (coautor), que consolida a legislação dos direitos da mulher, criando o Código de Defesa dos Direitos da Mulher Paranaense; a Lei 21.964/2024 (coautor), que dispõe sobre as diretrizes estaduais de educação especial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e a Lei 22.130/2024 (coautor), que consolida as leis de defesa do consumidor do Estado do Paraná.

Foram aprovadas também as seguintes leis de utilidade pública: Lei 22.102/2024 – Associação SOL – Doando Amor (Ponta Grossa); Lei 22.119/2024 – Associação Semear – Terapia e Harmonia Canábica (Maringá); Lei 22.178/2024 – Associação Projeto Taquari (Campina Grande do Sul); Lei 22.149/2024 – Observatório Criativo (Curitiba) e a Lei 22.186/2024 – Associação Sustentaris (Curitiba). Também a homenagem feita pela Lei 22.114/2024 (coautor), que denomina Elvio Franchetti o viaduto da BR-376, no trevo com a PR-218, em Nova Esperança.