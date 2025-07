Informe da Redação

O MDB deve selar ainda nessa semana o nome do deputado federal Sergio Souza para a presidência do partido no Paraná pelos próximos dois anos. Segundo informações, Renato Adur será mantido na vice-presidência e o atual mandatário, o deputado estadual Anibelli Neto, vai ter outra função na executiva estadual. No dia 26 de julho o partido faz a convenção estadual para homologar a chapa única.

O presidente Lula não vai sancionar o projeto que eleva o número de deputados federais. O chefe do Executivo admitiu a decisão a ministros e aliados em meio ao embate com o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF. O texto, aprovado pela Câmara e pelo Senado na semana passada, aumenta em 18 o número de deputados federais e pode gerar custo adicional de até R$ 150 milhões ao ano.

Brasil , Cascavel e Paraná - O presidente da Celepar, André Gustavo Souza Garbosa, não vai comparecer à audiência proposta por Sergio Moro (União Brasil) na Comissão de Fiscalização e Transparência do Senado Federal. Ele foi um dos convidados para discutir a futura privatização da Celepar. Garbosa explicou que está em viagem de férias com a família e que já comunicou ao Senado Federal sobre a indisponibilidade e se colocou à disposição para comparecer à reunião.

Testemunha

O senador Sergio Moro (União Brasil) será testemunha de defesa do delegado da Polícia Civil Carlos Henrique Rossato Gomes, acusado de difamação por ter chamado o então candidato Lula (PT) de “ladrão”, durante um evento na campanha eleitoral de 2022. A ação é movida pelo Ministério Público Eleitoral na cidade de Paranavaí. Na época, o delegado KIQ, como é conhecido, era prefeito de Paranavaí.

Liberdade de expressão

Moro se ofereceu para ser testemunha de defesa do ex-prefeito na audiência, que será realizada no Fórum Eleitoral de Paranavaí, no dia 18 de agosto. Para o senador, o processo é abusivo porque viola a liberdade de expressão dos brasileiros.

Americano presidente

O sindicalista Roberto Leal Americano foi eleito no domingo (6), para presidente do PT de Cascavel. Ele somou 319 votos contra 62 do candidato Felipe, que também disputava à presidência da Executiva Municipal no PED (Processo de Eleição Direta), que foi realizado em todo o Brasil no domingo.

Folador em Curitiba

O recém-nomeado secretário de Obras de Cascavel, Severino Folado embarcou ontem (7), para Curitiba. Segundo ele, o principal objetivo da viagem à capital é buscar captar recursos para a realização da obra da marginal na BR-277, na saída para Foz do Iguaçu. Folador disse também que iniciou a sua gestão na pasta cobrando as empresas por obras do setor que estão paralisadas.