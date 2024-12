Traiano antecipa eleição da CCJ e comandará comissão em 2025

TRANSPORTE COLETIVO

Sem greve e sem licitação: Cascavel terá uma segunda-feira “tranquila”

Os usuários do transporte público de Cascavel que estavam apreensivos com a possibilidade de paralisação dos serviços na próxima segunda-feira (9) podem ficar tranquilos. Isso porque, a licitação da concessão dos serviços de transporte público coletivo, marcada para o mesmo dia foi suspensa por duas decisões. A primeira foi do TCE-PR (Tribunal de Contas do […]