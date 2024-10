Suco garante que, apesar de ser da base, 'não vai falar amém para tudo que vier'

Dando seguimento à série de entrevistas exclusivas do jornal O Paraná com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel, a conversa desta edição é com Alexandre Rodson Guerino, o Suco (PSD). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos seus novos representantes. Suco conquistou 1.962 votos nas urnas no dia 6 de outubro. Esta foi a primeira vez que disputou um cargo à Câmara de Cascavel, em outra oportunidade, ele já havia disputado à eleição para deputado estadual. Durante a conversa, Suco falou sobre os planos para seu primeiro mandato, com ênfase para o esporte, além da atenção ao setor industrial, também vital para a economia. Confira a entrevista na íntegra, em vídeo, no portal www.oparana.com.br.

O Paraná – Qual a análise que você fez dessa disputa e a sua eleição para vereador de Cascavel?

Suco – Graças à eleição de deputado estadual que participei em 2022, aprendi muito. Por mais que eu tenha mais de 20 anos na vida pública fazendo política, sempre atuava nos bastidores e a eleição de deputado em 2022, de deputado estadual, fez com que eu fosse para a linha de frente, eu fosse o candidato. Eu que fiz a minha própria campanha pedindo voto. E pode ter certeza que graças a essa eleição que eu me tornei vitorioso na eleição de vereador. O que eu posso dizer comparando uma com a outra é que, por mais que a eleição de deputado estadual seja regionalizada, pega o estado todo, confesso que não existe eleição mais difícil do que eleição de vereador. Porque você disputa o voto com muitos candidatos. Você disputa o voto às vezes com seus amigos. Então para você fidelizar o teu voto, você tem que pedir o voto, às vezes, várias vezes para as mesmas pessoas. Porque tem muita gente próxima que também pede o mesmo voto para a mesma pessoa.

O Paraná – Você também teve uma votação expressiva, foram 1.962 votos. Para um vereador que se elege pela primeira vez, é uma grande votação.

Suco – Eu tive a felicidade de ser o mais votado dentro do PSD. A nossa expectativa no primeiro momento era eleger duas cadeiras no partido e, graças a Deus, com apoio de toda a chapa, todo mundo trabalhou direitinho e a gente acabou fazendo 3 e, por pouco, não fizemos a quarta cadeira. Isso é um trabalho do conjunto, um trabalho de todos e bem capitaneado pelo deputado estadual Gugu Bueno que é o presidente da nossa Executiva em Cascavel e que soube conduzir os trabalhos.

O Paraná – Você é um dos nomes que defende a pauta do esporte. Essa será a sua principal bandeira na Câmara de Cascavel?

Suco – Essa é a minha principal bandeira. Eu já estou trabalhando. A importância que tem o esporte na vida das pessoas é uma coisa absurda. Se você pegar todo mundo que desde criança começou a praticar o esporte e continua até hoje, não se envolveu com coisa errada. Quando eu falo coisa errada, eu digo de drogas ou de todos os tipos, más amizades… Então, posso dizer para você que o esporte, além da questão de saúde, de ser saudável, tem essa questão que eu acabei de falar, o esporte ele diz com quem você anda no futuro. […] Estou dizendo isso para você ver a importância que tem o esporte na vida das pessoas, na vida das famílias.

E eu já estou trabalhando. Eu mesmo sem ter mandato, já viabilizei junto com o deputado Gugu Bueno um recurso para o Ninho da Cobra que é um estádio histórico na nossa cidade. E através do deputado Gugu Bueno e do governador Ratinho Júnior, que é com quem eu tenho uma proximidade, a gente conseguiu R$ 3,5 milhões, a partir do ano que vem. O projeto já está caminhando, já está andando e nós vamos discutir com o pessoal do futebol amador, porque esse estádio vai ser voltado primeiramente para o futebol amador, para as categorias de base da nossa cidade.

O Paraná – Além do esporte, quais são suas outras bandeiras?

Suco – Durante a campanha você escuta muita coisa, você ouve a população, você está próximo da população. Quando você vai pedir o voto, as pessoas acabam dizendo para você quais são os seus anseios. Uma coisa que nós precisamos dar um upgrade, vamos dizer assim, que nós precisamos dar uma sentada, uma analisada é procurar cuidar da questão dos parques industriais. Eu vejo muita empresa de pequeno e médio porte, até as grandes também, que querem se instalar em Cascavel, às vezes com certa dificuldade. Então nós temos que criar mecanismo para que a gente possa mudar isso, facilitar para uma pessoa daqui que está com uma empresa aqui dentro da cidade, que ela possa ir para um parque industrial, o município possibilitando um barracão que a pessoa pode pagar em 10, 15, 20 anos dependendo de uma lei que a gente for fazer. Esse é uma das coisas que eu vou lutar, que vou batalhar.

A saúde tem muita coisa que ainda precisa melhorar. […] Nós temos dificuldade de muitos médicos assumirem os concursos, porque às vezes o médico passa no concurso o município chama, mas ele acaba não assumindo porque na iniciativa privada ele tem o maior ganho do que vir a ser funcionário público. […] Então nós precisamos achar um mecanismo para mudar essa situação e essa é uma das coisas que eu vou lutar e vou brigar também, que foi uma das coisas que eu mais eu ouvi na campanha. A questão de vaga de creche é uma demanda muito grande. Todo dia, toda semana nasce muita criança em Cascavel e nós temos que achar mecanismo para tentar resolver isso o quanto antes.

O Paraná – Suco, você também um dos nomes da renovação. Qual a importância da renovação que a Câmara de Cascavel teve para a próxima legislatura?