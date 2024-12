Solenidade marca convocação de aprovados no concurso da Alep

Paraná - Os aprovados no concurso público realizado pela Assembleia Legislativa do Paraná participaram, na manhã desta terça-feira (17), de uma solenidade para apresentação dos procedimentos de nomeação e entrega de documentos. A cerimônia, conduzida pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSD), e pelo primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), reuniu aprovados e familiares.

O evento comemorou mais uma etapa do processo de admissão no serviço público, uma ação que faz parte do conjunto de iniciativas da Mesa Executiva para fortalecer a transparência pública. Além disso, nesta convocação, foram chamados os 39 primeiros aprovados no certame.

Momento Histórico e Transparente para a Assembleia

Ademais, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, destacou a importância do concurso público como parte de um processo de modernização e democratização.

“Este é um momento histórico para fechar o ano. Durante meus dez anos de presidência, não poderia encerrar este período sem entregar este legado. Após 40 anos sem um concurso público, a Assembleia do Paraná se orgulha de receber os primeiros 39 aprovados. A partir de janeiro, eles poderão ingressar nesta Casa. Esse ato de convocação coroa um trabalho que desenvolvemos ao longo da última década. Estou muito orgulhoso”, afirmou. Presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano.

Seleção de Profissionais Qualificados

O primeiro secretário, deputado Alexandre Curi, reforçou que a iniciativa selecionou profissionais capacitados que irão contribuir com a elaboração e revisão de leis e políticas públicas

“Realizamos esta solenidade para convocar os 39 aprovados pela Mesa Executiva após 40 anos sem concurso. Entre eles, estão analistas, técnicos legislativos e procuradores. Fiz questão de saudá-los e dizer que terão o privilégio de trabalhar na quarta Assembleia mais transparente do Brasil, com Selo Diamante de Transparência e 95% de transparência. Eles vão contribuir com uma Casa que devolve 30% do orçamento ao Executivo todos os anos, busca inovação e aproxima-se cada vez mais da população com programas como a Assembleia Itinerante”, ressaltou. Primeiro secretário, deputado Alexandre Curi.

Detalhes do Processo e Próximas Etapas

Todos os aprovados foram convidados para a solenidade, com destaque para os 39 candidatos relacionados no Anexo Único do Ato da Comissão Executiva nº 1864/2024.

Ainda, durante o evento, eles receberam orientações sobre os procedimentos de nomeação e entrega de documentos, conforme os Editais nº 1/2024, 2/2024 e 3/2024. A convocação abrange as carreiras de Técnico Legislativo, Analista Legislativo e Procurador.

Além disso, a previsão é de que, no próximo ano, convoque-se os demais aprovados, concluindo assim o processo de admissão.

Reformas e Modernização do Poder Legislativo

O diretor de Pessoal da Assembleia, Bruno Perozin Garofani, destacou que este concurso é resultado de um longo processo de adaptação e reestruturação da Casa.

“Este é um momento de transição que promoveu reformas institucionais e legais, permitindo ao Poder Legislativo receber os novos servidores. Este ciclo começou há alguns anos e agora está se concluindo. A Casa está preparada para integrar os novos profissionais”, explicou. Diretor de Pessoal da Assembleia, Bruno Perozin Garofani.

Ademais, a posse definitiva ocorrerá no início de 2025, seguida pelo estágio probatório, período em que o desempenho dos novos servidores será avaliado.