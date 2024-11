Rondinelle Batista faz história como primeiro vereador eleito pelo partido Novo

Cascavel – Em sequência à série de entrevistas exclusivas do jornal O Paraná com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel, nesta edição a conversa é com Rondinelle Batista (Novo). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos novos representantes.

Rondinelle conquistou 2.211 votos nas urnas no dia 6 de outubro e foi o primeiro vereador eleito pelo partido Novo na história de Cascavel. Completando a façanha, essa foi a primeira vez que ele disputou um cargo político. Durante a conversa, Rondinelle destacou a importância da renovação no legislativo cascavelense, bem sua trajetória até conquistar o primeiro mandato de vereador e os planos que tem frente a Câmara de Cascavel.

O Paraná – Foi a sua primeira disputa a um cargo eletivo. O que você tira de experiência da disputa da primeira eleição e ainda sair vitorioso?

Rondinelle – Foram 2.211 votos conscientes de pessoas que esperam renovação e de pessoas que olharam para mim, olharam para a minha história e entenderam que eu posso representá-las na Câmara de Vereadores. Eu nunca tinha sido candidato, embora goste da política e até estivesse envolvido em campanhas de outras pessoas, de outros amigos anteriormente, mas pela primeira vez eu disputei uma eleição. Então, foi uma boa experiência. Por se tratar de uma primeira eleição não dá para negar que a votação é expressiva, o que me enche de responsabilidade por renovação. Porque eu vejo que as pessoas que votaram em mim, como eu disse, elas encontraram congruência naquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo, e esperam de fato, uma renovação. Aliás, eu enxergo em todo o país um mover de renovação da política. […] As pessoas de bem devem se envolver com a política. O empresário, o agricultor, o trabalhador do comércio, que nós devemos ocupar esse espaço. Porque senão os donos do poder, que querem a gente longe da política, eles tomam conta.

Então, o que me move estar na política é fazer uma política limpa, fazer uma política responsável, fazer uma política visando o interesse de toda a cidade, aquilo que a gente chama de o bem comum e não o interesse próprio, não o interesse apenas de uma pessoa ou de um grupo. Então, o que me move estar na política é ajudar a cuidar do crescimento da nossa cidade, que ela continue crescendo de forma organizada e hoje nós precisamos ter pessoas comprometidas com a cidade lá.

O Paraná – Qual foi a lição mais importante que você teve durante essa campanha eleitoral?

Rondinelle – As pessoas gostam de política. As pessoas acreditam na política. Embora às vezes elas fiquem desacreditadas com o agente político, em sua grande maioria as pessoas gostam de política. E as pessoas recebem bem quando se quer renovar a política. E quando se quer renovar com qualidade, as pessoas recebem bem. Então, acho que essa é uma grande lição que eu tiro da campanha.

O Paraná – O que a população de Cascavel pode esperar do vereador Rondinelle a partir de 2025 na Câmara de Cascavel?

Rondinelle – Pode esperar trabalho; pode esperar uma equipe de assessores escolhidos de forma técnica, pessoas que querem trabalhar. Eu trabalhei a minha vida toda. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho. Desde criança. Meu primeiro trabalho… Eu fui criado na roça, no sítio, então meu primeiro trabalho era de ser o bombeiro. O bombeiro no sítio, na roça, é quem leva a água para os mais velhos que estão trabalhando na roça. Depois o pai dava uma enxadinha pequena e conforme a gente crescia, crescia o tamanho da enxada.

Então eu trabalhei toda a minha vida, depois aos 15 anos fui para a cidade, fui ser Office-boy, fui ser vendedor, fui ser promotor de vendas, depois fui empreender e graças a Deus deu tudo certo. Então, se eu trabalhei a minha vida toda, a população pode esperar de mim muito trabalho e da minha equipe também. Que se trabalhe, trabalhe de forma técnica, que faça a fiscalização necessária e que aprove tudo aquilo que é para o bem comum e reprove tudo aquilo que não é para o bem comum.