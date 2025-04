Reforma eleitoral: Fim da reeleição e eleição a cada 2 anos; o que está em jogo?

Outra mudança de destaque é a reserva de 20% das cadeiras para candidaturas femininas nas Casas Legislativas . Para alcançar esse percentual, é possível a substituição do candidato do sexo masculino contemplado com a última vaga preenchida segundo o critério das maiores médias pela candidata mais votada do mesmo partido, desde que ela tenha obtido votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.

Brasil - O Senado Federal está prestes a discutir uma das reformas mais abrangentes da legislação eleitoral brasileira. A PEC n° 12/2022 e o PLP n° 112/2021 estão sendo discutidos pelos senadores. A CCJ ( Comissão de Constituição e Justiça ) do Senado poderá votar nessa semana a PEC que acaba com a reeleição para os cargos de presidente da República , governador e prefeito. Outra parte do texto também prevista para ser votada ainda no primeiro semestre desse ano é o fim das votações de dois em dois anos. O objetivo do texto é unificar as eleições nacionais e municipais para que aconteçam de cinco em cinco anos.

O partido perderá a vaga se não tiver uma candidata que preencha esse requisito. Em paralelo, o projeto tipifica como crime a violência política contra a mulher, com penas que variam de um a quatro anos de reclusão e agravantes para casos envolvendo gestantes, idosas, pessoas com deficiência ou negras.

Campanha digital

Na era digital, o novo código também estabelece limites e regras para a divulgação de campanhas online. Candidatos e partidos poderão impulsionar conteúdos em redes sociais para pré-campanha, desde que respeitem o limite de 10% dos gastos previstos para cada cargo. A proposta define condutas proibidas, como a disseminação de informações falsas e o uso massivo de mensagens automatizadas, buscando equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de evitar abusos e desinformação.

Registro de candidaturas

No novo Código Eleitoral, o pedido de registro de candidatura deverá ser feito até 14 de agosto do ano de eleições – adiantando o prazo atual de 15 de agosto. No ato do registro, são verificadas as condições de elegibilidade e inelegibilidade, e fatos ocorridos posteriormente podem alterar essa condição. Se houver indeferimento ou cassação do registro, a decisão deverá indicar as consequências para a ocupação do cargo, nova eleição e anulação de votos, com nova totalização dos votos em caso de alteração na situação jurídica do partido ou candidato. Ademais, candidaturas coletivas passam a ser admitidas expressamente nas eleições proporcionais, desde que representadas por um único candidato oficial.

A proposta fixa 2 de abril como data-limite para desincompatibilização, uniformizando os prazos, que hoje variam de três a seis meses. Juízes, membros do Ministério Público, policiais, guardas e militares devem se afastar de seus cargos quatro anos antes das eleições, enquanto outros servidores públicos precisam se afastar após a escolha do nome em convenção.

Financiamento de campanha

Quanto às doações, as de pessoas físicas ficam limitadas a 10% dos gastos de campanha, ou 30% para campanhas com limite de até R$ 120 mil, com doação máxima de R$ 2.855,97, e valores iguais ou superiores a R$ 2 mil deverão ser feitos por transferência eletrônica ou cheque cruzado. O candidato pode custear até 30% dos gastos com recursos próprios. Dos fundos eleitoral e partidário, 30% dos recursos devem ser destinados às candidaturas femininas, com repasse obrigatório até 30 de agosto e contagem em dobro dos mandatos de mulheres e negros para a distribuição desses recursos.