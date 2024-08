Proposta para impedir uso de linguagem neutra nos hinos oficiais é apresentada na Alep

O deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou ontem (28/08) uma Proposta de Emenda à Constituição do Paraná para barrar o uso de linguagem neutra no hino do estado e no hino nacional. A proibição vale para todas as solenidades e execuções que ocorram dentro do território paranaense. “Temos que evitar que essa lacração atinja os nossos maiores símbolos. É preciso colocar limites a esse escárnio. Aqui no Paraná isso não vai acontecer”, explicou.

A iniciativa do parlamentar, que é jornalista e professor de Direito, veio depois que o hino nacional foi cantado com linguagem neutra durante um comício de Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo, com a presença do presidente Lula. Na ocasião, o trecho “dos filhos deste solo”, foi alterado para “des filhes deste solo”.

Para Denian Couto, os símbolos nacionais, estaduais e federais representam o estado brasileiro e os respectivos entes federados. Ele explica que eles são instituídos por lei, devem ser respeitados, pois significam a luta e a história de toda uma nação. “Vamos trabalhar para evitar toda e qualquer atitude que pretenda desvirtuar os nossos valores e nossos símbolos. Isso não tem a ver com representatividade, como essa turma prega. Tem a ver falta de respeito. Aqui no Paraná essa coisa não vai pegar”, finaliza.

Fonte: Alep