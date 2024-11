Procuradoras da Mulher de todo o Paraná se reúnem na Assembleia Legislativa para acompanhar Encontro Nacional

A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta terça-feira (26), um encontro com as Procuradoras Municipais da Mulher do estado no Auditório Legislativo Deputado Rubens Recalcatti.

O objetivo foi acolher as novas vereadoras eleitas, debater planos futuros e transmitir boas-vindas, além de possibilitar a participação on-line no Encontro Nacional de Procuradoras, realizado em Brasília.

Paraná na liderança

Além disso, o Paraná lidera o Brasil com 162 Procuradorias da Mulher. Após as eleições de 2024, o número de vereadoras aumentou para 691, com 477 novas e 214 reeleitas.

Para a procuradora da Mulher na Assembleia, deputada Cloara Pinheiro (PSD), o evento foi uma oportunidade para fortalecer a atuação feminina, compartilhar experiências e discutir pautas essenciais para o avanço da representatividade.

A deputada Cloara destacou a importância do encontro, ressaltando a oportunidade de acolher as vereadoras e procuradoras municipais, além de promover a troca de experiências com procuradoras de todo o país. “Somos uma rede integrada para proteger a mulher da violência e promover o acolhimento”, afirmou. Ela também falou sobre a expansão da Procuradoria da Mulher para as escolas, uma iniciativa voltada para a conscientização sobre violência e feminicídio desde a infância, com o objetivo de transformar comportamentos.

O líder do Governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), elogiou a atuação da deputada Cloara na Procuradoria, destacando seu trabalho comprometido e a importância do avanço em projetos relacionados à causa. “Como líder do Governo, reafirmo meu compromisso com a Procuradoria da Mulher e com a melhoria dos processos”, afirmou.