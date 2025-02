Primeira sessão comandada por Tiago Almeida define as comissões; Alécio ‘abre mão’

Cascavel - Os vereadores de Cascavel retomaram ontem (5) as atividades legislativas em plenário, com a realização da primeira sessão ordinária de 2025. Os trabalhos iniciaram pouco depois das 9h e se estenderam por mais de três horas. Durante a sessão, foram lidos em plenário os mais de 200 requerimentos e indicações dos vereadores realizados no mês de janeiro.

No entanto, a principal “pauta” da sessão foi a definição das 18 comissões permanentes da Casa, que já chegaram praticamente definidas, após muita negociação que determinou um consenso entre os parlamentares para garantir a representação partidária. As comissões são compostas por três vereadores e renovadas a cada dois anos.

O papel das comissões é realizar a análise das proposições legislativas antes da votação em plenário. Os trabalhos das comissões incluem a emissão de pareceres sobre projetos de lei, convocação de secretários municipais para esclarecimentos, fiscalização de programas e orçamentos públicos, além da realização de audiências públicas.

A sessão contou com a presença do prefeito de Cascavel, Renato Silva, do vice-prefeito Henrique Mecabô e de secretários municipais.

No entanto, o que chamou atenção foi a decisão do ex-presidente da Câmara, vereador Alécio Espínola (PL), de abri mão e não integrar nenhuma comissão. Em seu discurso em plenário, Espínola reforçou sua disposição para colaborar com os trabalhos do legislativo e contribuir para o avanço da cidade. Com a composição das comissões definida, a Câmara de Cascavel inicia oficialmente suas atividades legislativas de 2025.

Confira a composição das Comissões

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente – João Diego; Relator – Everton Guimarães; Membro – Serginho Ribeiro.

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente – Sadi Kisiel; Relator – Policial Madril; Membro – Serginho Ribeiro.

Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo

Presidente – Cidão da Telepar; Relator – Edson Souza; Membro – Sadi Kisiel.

Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente – Edson Souza; Relator – Rondinelli Batista; Membro – Cidão da Telepar.

Comissão de Meio Ambiente

Presidente – Antônio Marcos; Relator – Dr. Lauri; Membro – Cidão da Telepar.

Comissão de Agricultura

Presidente – Valdecir Alcantara; Relator – Hudson Moreschi; Membro – Rondinelli Batista.

Comissão de Defesa do Consumidor

Presidente – Everton Guimarães; Relator – Mazutti; Membro – Dr. Lauri.