Para maioria, Lula não merece se reeleito, diz pesquisa Genial/Quaest

Para pelo menos 55% dos brasileiros, o presidente Lula (PT), não merece ser reeleito em uma possível candidatura em 2026. É o que revelou a pesquisa nacional realizada pela Genial/Quaest, divulgada ontem (13); 42% apoiam a reeleição do petista e 3% restantes não sabe ou não quis responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de maio, com 2,45 entrevistados, com margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa mostrou que 47% dos eleitores poderiam votar para reeleger Lula, mas 49% rejeitam o atual chefe do Executivo. De acordo com a Genial/Quaest, o Nordeste continua sendo um reduto de Lula, com 60% dos entrevistados afirmando que votariam n o petista outra vez. Entre os mais pobres, o atual presidente mantém a popularidade, pois entre os que ganham até dois salários mínimos 54% votariam no petista contra 43% que responderam o contrário. E, entre os que estudaram até o Ensino Fundamental, 54% disseram que votariam em Lula.

“Embora ainda esteja distante, a eleição de 2026 já começa a se desenhar. Lula terá que ganhar a confiança da maioria para merecer mais uma chance. Os nomes da oposição trabalham para ganhar conhecimento”, disse o cientista político Felipe Nunes, diretor e fundador da Quaest.

Mulheres

Entre as mulheres, historicamente, o apoio a Lula é considerado “positivo”. Contudo, 52% das mulheres entrevistas são contra a reeleição do petista. Das eleitoras que votaram em Lula no segundo turno das eleições em 2022, apenas 23% não votariam nele novamente.

Reprovado no Sul

O levantamento da Genial/Quaest também mostrou que a avaliação do trabalho do atual presidente da República, segue tendência de queda das amostras anteriores, passando de 54% em dezembro/2023, e 51% em fevereiro/2024, para 50%, agora, em maio. Já no Nordeste, o governo petista é aprovado por 68%, contra 31%. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Lula segue sendo reprovado. A maior reprovação é no Sudeste, com 55%, sendo aprovado por 42%; no Centro-Oeste, a reprovação é de 50%, com 47% de aprovação.

Na Região Sul, Lula é reprovado por 52%, contra 47% que disseram aprovar o trabalho do petista.

Avaliação Geral

Quanto a avaliação geral do “Governo Lula III”, 33% dos entrevistados consideraram positiva as ações do governo e 31% avaliaram como regular. Já a avaliação negativa do governo petista somou 33%.

Questionados se “O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada?”, 49% responderam que a direção errada; já 41% consideram que está certa; 10% não soube ou não respondeu. Sobre as promessas de campanha, para apenas 32% dos entrevistados Lula está fazendo o que prometeu, enquanto 63% entendem que não; 6% não soube ou não respondeu.