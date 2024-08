Mulheres na Política: OAB Cascavel promove evento para ajudar candidatas (os)

Cascavel – No próximo dia 6 de outubro os brasileiros irão às urnas para o primeiro turno do pleito que este ano irá definir os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cada município. Para apoiar e capacitar mulheres que concorrerão neste pleito, a OAB Cascavel preparou um evento especial, denominado Mulheres na Política.

Organizado pela Comissão da Mulher Advogada, o encontro será realizado na sede da Subseção, na noite da próxima quinta-feira (22), com objetivo de promover a integração e a informação para mulheres candidatas, além de advogadas envolvidas com os projetos da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel.

Duas palestrantes de destaque foram convidadas para partilhar seus conhecimentos com as candidatas. Juliana Luiz Prezotto, mestra em Ciências Jurídicas e especialista em Direito Aplicado e Direito Constitucional Contemporâneo, compartilhará sua expertise em Direito Eleitoral. Serão abordados aspectos essenciais das normas eleitorais, oferecendo uma visão detalhada sobre como as regras e regulamentos podem impactar as campanhas das candidatas.

Já a vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Secretária da Comissão de Direito Eleitoral, Erica Pina do Carmo de Souza – advogada com 13 anos de experiência e especialista em compliance empresarial -, apresentará estratégias práticas para fortalecer a presença feminina na política e discutirá o papel do compliance nas campanhas eleitorais, abordando como garantir a conformidade com as normas e evitar irregularidades.

O planejamento jurídico sólido também será abordado para orientar sobre a prestação de contas e a propaganda eleitoral, garantindo que as participantes compreendam as exigências legais e possam estruturar suas campanhas de forma eficaz.

Também serão oferecidos insights sobre a gestão de riscos, desde a construção de uma imagem pública positiva até a mitigação de desafios comuns enfrentados por mulheres na política. A ideia é fornecer ferramentas práticas para enfrentar os obstáculos e maximizar as oportunidades durante a campanha.

Convite para todos

Apesar da temática voltada à capacitação das candidatas, a organização do evento está reforçando convite também todos os candidatos, inclusive, para prefeito e vice-prefeito, com objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre os temas abordados.