Moro lidera corrida ao Palácio e Alvaro Dias é nome forte

Uma recente pesquisa eleitoral realizada pela RealTime Big Data entre os dias 3 e 5 de maio de 2025 sobre o panorama eleitoral do Paraná para as eleições de 2026 aponta a preferência do atual senador Sergio Moro (União Brasil) para ocupar a principal cadeira do Palácio Iguaçu. Já na disputa ao Senado, o ex-governador do Paraná e ex-senador Alvaro Dias é o preferido dos ouvidos, sendo bem cotado também para voltar ao Palácio do Iguaçu.

No primeiro cenário para Governo do Estado, o senador Sergio Moro aparece na liderança com 29% das intenções, seguido do deputado estadual Requião Filho com 16%. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, com 15%. O ex-prefeito de Londrina Marcelo Belinati aparece com 10%, seguido de Cristina Graeml com 9%, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi somou 6%, a ex-governadora Cida Borghetti 4%, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Enio Verri 1%. Nulos e brancos somaram 4%. Não sabem ou não opinaram são 6% nesse cenário.

Em um segundo cenário, o senador Sergio Moro tem 37% das intenções, seguido do ex-governador e ex-senador Álvaro Dias, que aparece com 27%. Enio Verri somou 6%, o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva 4%. Brancos e nulos são 11% e não sabem ou não responderam, 15%.