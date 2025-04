Moraes determina prisão de suplente de vereador de Cascavel

AUTISMO

Desafios da implementação do Código Estadual do Autismo são debatidos na Alep

Curitiba – A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) promoveu, nesta terça-feira (1º) pela manhã, a audiência pública “Acompanhamento da Execução do Código do Autismo no Paraná”. A iniciativa foi da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, presidida pelo deputado estadual Evandro Araújo (PSD), e do Bloco Temático da Neurodiversidade (SD), coordenado […]