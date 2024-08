Mesa Diretora: Alep faz sua eleição no dia 12; cascavelense é cotado

Enquanto a população se prepara para escolher seus representantes municipais nas eleições municipais em outubro, os deputados estaduais do Paraná enfrentam um desafio duplo: além de acompanhar de perto as movimentações eleitorais em suas bases, precisam definir, já na próxima semana, quem serão os líderes responsáveis por conduzir os trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná no biênio 2025/2026, com as eleições para a Mesa Diretora da Alep.

O prazo para a inscrição das chapas que concorrerão à eleição da nova Mesa Diretora já está aberto. O atual presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, marcou para a próxima segunda-feira (12) a sessão preparatória do processo eleitoral. E apesar da nova mesa ser eleita na próxima semana, irá assumir o comando da Alep apenas em fevereiro de 2025.

A informação dos bastidores da Casa de Leis é de que apenas uma chapa deverá registrar candidatura e participar do pleito. Apesar de restarem alguns ajustes e conversas políticas, já é dada como certa a chapa encabeçada por Alexandre Curi (PSD), que é o atual primeiro-secretário, que deverá ser o candidato a presidente, que ainda deverá contar com a deputada Flávia Francischini (União Brasil) como candidata a vice-presidente; o deputado cascavelense, vice-líder do governo Ratinho Junior na Alep, Gugu Bueno (PSD), como primeiro-secretário; e a deputada estadual Maria Victoria (PP), como candidata à segunda-secretaria.

Ao que tudo indica a eleição não deverá ser unânime, como foi à última que levou Ademar Traiano para o seu quinto mandato consecutivo frente ao Legislativo Paranaense, mas o comando da Alep seguirá com o partido do governador Ratinho Junior.

Traiano fora

Após 10 anos de gestão ininterrupta, o deputado estadual Ademar Traiano (PSD) irá deixar a presidência da Alep. Ele também não deverá fazer parte da nova composição da Mesa Diretora. Traiano não poderá concorrer novamente ao cargo de presidente após o STF (Supremo Tribunal Federal) limitar as reeleições sucessivas à mesa diretora. Segundo o entendimento da Corte, é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo.

“Cascavel na Mesa”

Segundo apurou a reportagem, havia uma incógnita sobre qual deputado deveria ocupar a primeira secretaria, hoje ocupada por Curi. O primeiro cotado era o deputado estadual Marcel Micheletto (PL), no entanto, Micheletto decidiu se dedicar à pré-campanha de prefeito da cidade de Assis Chateubriand.

Outro cotado era Ney Leprevost, que também é pré-candidato a prefeito de Curitiba e também recusou a proposta. Quem também teve o nome levado à apreciação foi o líder do governo Ratinho na Alep, deputado Hussein Bakri, no entanto, ele seguirá na liderança do governo.

Diante das recusas, se apresentou o nome do cascavelense Gugu Bueno, atual vice-líder de Ratinho na Casa de Leis e se, nada mudar, ele deverá mesmo comandar o cofre da Assembleia Legislativa a partir de fevereiro de 2025.

A reportagem do jornal O Paraná procurou o deputado estadual Gugu Bueno. Ele apenas ratificou que a eleição será na próxima segunda-feira, no entanto, não negou nem confirmou que seu nome é o que será apresentado como candidato a primeiro-secretário.