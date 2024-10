Marcio Pacheco: "Represento, de fato, um projeto de renovação"

Cascavel – Dando sequência às sabatinas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Cascavel nestas eleições, O Paraná apresenta a sabatina com o candidato Marcio Pacheco (PP). A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado no dia 10 de setembro, na redação do jornal, com representantes das campanhas dos candidatos. Confira a entrevista em vídeo, na íntegra, ao fim da matéria.

O Paraná- Candidato, essa é a sua terceira disputa para a Prefeitura de Cascavel. O que tem de diferente nessa disputa para as outras duas? E no cenário atual, como o Pacheco está posicionado?

Marcio Pacheco- Cada eleição é uma eleição nova. Então, nas duas últimas eleições nós tínhamos, na primeira, em 2016, sete candidatos, na outra tínhamos oito candidatos e, agora, temos quatro candidatos. Então, uma quantidade menor de candidatos. Nessas que tinham sempre sete e oito candidatos, eu fiquei em segundo lugar, disputando contra o Paranhos. E o Paranhos, na segunda eleição, estava com a máquina na mão. Mas eu fiquei em segundo lugar nas duas eleições. Nesta eleição, o Paranhos não é mais candidato. Ele tenta vender a ideia de que o Renato é ele, de que ele é o Renato. Mas isso não é verdade. O Renato não é o Paranhos. O Paranhos é um homem público que teve lá várias eleições para deputado, tinha lá quando se elegeu, sei lá, em torno de 49 anos.

O Renato é um outro contexto. O Renato só se elegeu, até hoje, para vereador em 1982. […] Então é uma ideia que não se sustenta; é uma ideia que tenta passar para a opinião pública, para as pessoas, uma ideia de continuidade plena, mas cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é uma pessoa. O fato é que no dia 1º de janeiro haverá um outro prefeito em Cascavel, que está aí posta uma dessas quatro candidaturas que é da Liliam, do Edgar, do Marcio Pacheco e do Renato Silva. Então as pessoas não podem votar em um, acreditando que está votando num projeto que mantém o mesmo perfil […].

Nós temos hoje um partido forte, disputamos a eleição com um bom tempo de TV, temos nove vereadores na nossa chapa que nos fortalece muito. Temos próximo de 100 candidatos a vereadores. […] Então, isso nos dá muito uma expectativa – e eu significo de fato um projeto de renovação.

Renovação com inteligência, com maturidade, com segurança. Aquilo que evidentemente está funcionando bem em Cascavel, nós vamos evidentemente manter, dar continuidade e até melhorar. Mas aquilo que tem problema em Cascavel, e são muitos contextos que de fato têm problema.

O Paraná- Pacheco, uma das suas promessas de campanha é a construção de um hospital na região norte de Cascavel. Nas suas contas, a construção física é possível, mas o Município vai ter suficiência em recursos para fazer a gestão desse hospital?

Marcio Pacheco- Uma coisa que não falta dentro do poder público é dinheiro para fazer, para construir e para manter, especialmente, na saúde. Eu estou deputado, terceiro mandato, em todos os mandatos, eu sempre fui membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Estou há 10 anos lá na Comissão de Saúde. Toda prestação de contas quadrimestral do Estado sempre há uma pressão para que a Secretaria de Saúde cumpra o mínimo estabelecido dentro do orçamento, que é uma obrigação, 12% do orçamento do Estado tem que ser investido em saúde. E é muito dinheiro. Sinceramente, muitas vezes eu vejo que o secretário, que a Secretaria, às vezes tem dificuldade para fazer com que esse dinheiro de fato seja investido. Então, dinheiro para fazer os investimentos e para manutenção [tem], porque a verba de custeio, que é a verba que sobra mais para o Município; mas o Estado também pode ajudar com parcerias.

O que nós vamos dar é o atendimento 100% SUS para a população, o formato com que o hospital vai funcionar, a gestão do hospital, isso tudo nós vamos avaliar tecnicamente qual que é o melhor formato para fazer com que esse hospital funcione.

O Paraná- A instalação e implantação de subprefeituras nos distritos. Como você vai conseguir implantar essas subprefeituras e, ao mesmo tempo, manter o índice prudencial do município no verde?