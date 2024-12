Lira defende a legalidade das emendas; Dino aperta cerco à Câmara Federal

A decisão de Flávio Dino veio em resposta uma ação dos partidos Psol e Novo e da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional-Brasil. Os partidos e as entidades questionam um ofício enviado pela presidência da Câmara e mais 17 líderes partidários ao Executivo, no dia 12 de dezembro, indicando as 5.449 emendas de comissão. Na ação, os partidos e as ONGs alegam que as indicações foram feitas sem a aprovação das comissões, que tiveram as reuniões suspensas entre 12 e 20 de dezembro. Argumentam, ainda, que teriam sido suprimidas as indicações originalmente feitas pelos presidentes das comissões.

Ainda na madrugada de sexta-feira (27), a Advocacia da Câmara enviou ao STF as informações a Flávio Dino . Entre outros pontos, o documento afirma que “não procedem os argumentos de que a deliberação das emendas de comissão é oculta ou fantasiosa, já que está detalhadamente documentada nos autos, com publicação ampla na internet”.

No último dia 23 de dezembro, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de 5.449 emendas de comissão, no valor de R$ 4,2 bilhões. O ministro condicionou a liberação das verbas ao cumprimento de uma série de condições. Para a Câmara, a principal exigência é a publicação das atas das reuniões de comissão em que foram decididas as destinações das emendas. O ministro também determinou a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre as emendas de comissões em 2024.

“Portanto, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer junto a todos vocês os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira, com o presidente Lula, quando ele teve que fazer os exames, se submeter, naquela reunião com o presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024”, explicou Lira.

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reforçou a legalidade das emendas orçamentárias de comissão indicadas para 2024. As emendas foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Lira enfatizou que a destinação das emendas cumpriu decisões anteriores do STF e a recente lei aprovada sobre o assunto (LC 210/24), além de obedecer “a um critério rigoroso de análise” de órgãos do governo, como a Casa Civil e os ministérios da Fazenda, do Planejamento e da AGU (Advocacia Geral da União).

Arthur Lira afirmou que a suspensão das atividades das comissões é uma prática comum sempre que se precisa votar projetos importantes. “Eu queria relembrá-los de que todas as votações importantes que houve durante todos esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária, e, por fim, a votação das matérias do corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para que se suspendessem todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário, de segunda à sexta, se debatesse sobre os temas principais. E aí fica por fim a pergunta: ‘o que era mais importante nessa última semana era a gente tratar das emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam e deram segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal?’”, argumentou Lira.

Dino formula questionário para “facilitar” resposta da Câmara

Ainda na sexta-feira (27), o ministro Flávio Dino deu prazo até as 20h do mesmo dia para a Câmara respondesse quatro questionamentos sobre o pagamento de emendas. No entendimento do ministro, a Câmara ainda não cumpriu as decisões de Corte e também não respondeu as perguntas que foram novamente formuladas. “Assim, caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das emendas de comissão relativas ao corrente ano, deverá responder objetivamente aos questionamentos acima indicados até as 20h de hoje (dia 27 de dezembro de 2024), bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações (ou especificações) das referidas emendas, caso existam”, decidiu o ministro.

Em resumo, Dino queria saber quando essas emendas foram aprovadas pelas comissões; se houve indicações adicionais incluídas na lista após as reuniões das comissões temáticas da Câmara, quem fez essas indicações e quem as aprovou?; de que forma a resolução de 2006 do Congresso Nacional que disciplina a Comissão Mista de Orçamento prevê o rito dessas emendas?; e se não estiverem nessa resolução, onde estão as regras usadas pelo Congresso para aprovar essas emendas?

Até o fechamento desta edição, não havia confirmação da resposta da Câmara ao ministro.