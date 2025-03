Leis estaduais aprovadas na Alep garantem segurança e direitos dos foliões no Carnaval

Diante das altas temperaturas do Carnaval, uma das regras mais importantes é garantir acesso gratuito à água em shows, festivais e eventos ao ar livre. Além disso, estabelecimentos com música ao vivo só podem cobrar couvert artístico mediante aviso prévio ao consumidor.

Os foliões e turistas também têm direitos garantidos quando o assunto é consumo. O Código Estadual de Defesa do Consumidor (Lei nº 22.130/2024) reúne as principais normas que protegem quem adquire produtos e serviços no estado.

A segurança dos pequenos foliões também é prioridade. A Lei nº 18.168/2014 estabelece que crianças de até 12 anos devem receber pulseiras de identificação gratuitamente em eventos públicos realizados em locais abertos no Paraná.

Além disso, a Lei nº 17.786/2013 determina que hotéis, motéis, pousadas, bares, restaurantes, casas de shows e rodoviárias exibam cartazes com a mensagem “Denuncie o turismo sexual – Ligue 180”. O Ligue 180 é um serviço da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e funciona 24 horas. Assim como o Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos, e o 190, telefone da Polícia Militar para emergências.

Curitiba - O Carnaval é uma das festas mais emblemáticas do Brasil, uma época de alegria, música e diversão. Seja nos blocos de rua, escolas de samba, trios elétricos, bares e clubes ou aproveitando o feriado em praias e refúgios. Os foliões se preparam para curtir intensamente. Para garantir que paranaenses e turistas desfrutem da melhor forma possível, diversas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Paraná asseguram direitos, proteção e qualidade nos serviços durante viagens, passeios e eventos.

Curitiba - Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (28) tornar Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, réu por envolvimento nos atos “golpistas” de 8 de janeiro de 2023. Ele é sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O colegiado julgou de forma virtual a denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). […]

Viagens mais seguras

Para quem pretende viajar de carro, a revisão do veículo antes de pegar a estrada é essencial. A Lei nº 18.640/2015 exige que oficinas e concessionárias no Paraná apresentem um orçamento detalhado ao consumidor, conforme o manual do fabricante.

Já quem vai de ônibus ao litoral ou à costa oeste, onde ficam as praias de água doce, e precisa transportar pranchas de surfe ou similares, conta com a Lei nº 17.956/2014. Ela define regras para o transporte desses itens no serviço intermunicipal de passageiros.

Pessoas com obesidade também têm direitos garantidos: a Lei nº 13.132/2001 prevê a reserva de, no mínimo, dois assentos em transportes coletivos intermunicipais. E para quem viaja com crianças, a Lei nº 19.497/2018 determina que locadoras de veículos disponibilizem cadeirinhas e assentos elevados para os pequenos passageiros.

Hospedagem sem surpresas

Para evitar transtornos na estadia, a Lei nº 19.060/2017 obriga hotéis e pousadas a informarem, no ato da reserva, os preços das diárias, os serviços inclusos e eventuais taxas adicionais.

Outro ponto essencial para a segurança infantil é a Lei nº 17.147/2012. Ela exige a fixação de cartazes informando as normas para hospedagem de crianças e adolescentes. Estes só podem se hospedar acompanhados pelos pais ou responsáveis, ou com autorização formal.

Por fim, a Lei nº 19.463/2018 proíbe estabelecimentos hoteleiros de usarem placas com mensagens como “Não nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto”. Essa lei garante maior proteção aos hóspedes.

Fonte: Alep