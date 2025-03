Informe da Redação

Em entrevista concedida à Rádio CBN de Cascavel, Léo Bolsonaro confirmou que está na Argentina há mais de 20 dias, com uma permissão que precisa ser renovada a cada três meses. Ele declara ter receio de ser preso quando for renovar o documento. Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que Léo explique sua “viagem” ao país vizinho.

A maioria da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) votou para rejeitar recurso e confirmar a decisão que tornou réu Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio ou Léo Bolsonaro. Em seu recurso, o suplente de vereador de Cascavel buscava impedir a abertura de ação penal no STF. Léo Bolsonaro foi para a Argentina após o avanço da denúncia que responde no STF.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu formalizou um reajuste de R$ 243,1 milhões no contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana da cidade. A decisão, oficializada no Diário Oficial do Município, altera o valor global do contrato com a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, elevando-o de R$ 392,1 milhões para R$ 635,2 milhões – um aumento de 62,01%.

Mais mudanças

O deputado estadual Mauro Moraes reassumiu a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele deixou a secretaria do Trabalho e retoma o mandato. O governador Ratinho Junior (PSD) deverá anunciar a indicação do deputado Do Carmo para a pasta. Segundo a imprensa da Capital, o que se comenta é que a saída de Moraes do governo guarda relação direta com uma cisão latente no núcleo do União Brasil — entre Felipe Francischini, atual presidente da legenda no Estado, e o senador Sergio Moro que disputam o comando do partido.

Ratinho na disputa?

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), assumiu a pretensão de disputar a Presidência da República nas eleições do próximo ano. Durante evento do Grupo de Líderes Empresariais, Lide, em Recife (PE), Ratinho afirmou ser um “grande sonho” e estar à disposição do PSD. Kassab também defendeu o nome de Ratinho Júnior e disse que o governador está certo na disputa. “Se o Brasil for presidido por Ratinho Júnior, o povo tende a ganhar”, disse.

Ratinho x Lula

Em uma pesquisa de intenção de votos divulgada pela Futura Inteligência, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece à frente do atual presidente da República Lula (PT), em um eventual segundo turno na eleição de 2026. Ratinho aparece numericamente à frente, com 40,6% das intenções de voto, contra 37,2% de Lula. Entretanto, a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outros cenários

No cenário com todos concorrendo, apesar da inelegibilidade do ex-presidente, Jair Bolsonaro teria 41,9%, Lula, 31,7%, e Ratinho Junior aparece com 6,7% e Ronaldo Caiado tem 6%. No cenário com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama teria 35,3% da preferência, contra 29,9% de Lula. Ratinho Junior cresce para 12,4%. Sem nenhum Bolsonaro, mas com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ratinho Junior cresce para 15,1% na preferência dos eleitores e também é o terceiro mais bem cotado para o Palácio do Planalto.