Informe da Redação

Apoio ao PL da Anistia

Brasil - O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou sexta-feira que já tem o apoio dos líderes de outros seis partidos (PP, PSD, União Brasil, PSDB, Podemos e Novo) para protocolar o requerimento de urgência para votação do PL da Anistia. Segundo Cavalcante, os presidentes das legendas já deram “sinal verde” para suas bancadas, formando maioria na Casa, para apoiarem o requerimento e também votarem pela aprovação da matéria.

Marques contra

O ministro do STF, Nunes Marques, votou contra os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Netto para impedir os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de atuarem no julgamento da denúncia sobre a “trama golpista”. Em 2020, o ministro foi nomeado por Bolsonaro para integrar a Corte na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

Mendonça contra I

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou a favor de que os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino sejam impedidos de atuar no julgamento da denúncia sobre a trama golpista que pretendia impedir o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do voto do ministro, a Corte formou maioria de votos para rejeitar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Netto para afastar de Moraes e Dino da votação.

Mendonça contra II

Último a votar sobre a questão, Mendonça entendeu que Moraes não pode continuar na relatoria de denúncia da Procuradoria-Geral da República por ser vítima da suposta de tentativa de assassinato pelo plano golpista. No caso de Dino, André Mendonça entendeu que o ministro entrou com uma ação contra Bolsonaro antes de chegar ao STF e não pode julgá-lo.