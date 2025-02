Informe da Redação

MDB em 2026

Brasil - Em visita ao Show Rural Coopavel, o deputado federal Sérgio Souza (MDB), conversou com a coluna e disse que o cenário eleitoral de 2026 no Paraná ainda está em aberto. Segundo ele, o MDB Velho de Guerra tem se aproximado do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi. “Não sabemos se Alexandre vai ser o candidato, se vamos ter outro, quem será o candidato da base do Ratinho, quem será a oposição no estado de Paraná. […] O MDB está aberto as conversas daqueles que quiserem fazer o melhor para o nosso Paraná”.

‘Atrasados”

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proibiu o Tribunal de Contas do Estado do Paraná de efetuar qualquer pagamento de salários atrasados ao conselheiro Maurício Requião. A decisão é liminar e cabe recurso. Assim, fica parada a celebração de acordo de R$ 12 milhões negociado entre a Corte de Contas e o conselheiro.

No Solidariedade

O ex-deputado estadual Fernando Francischini assume no próximo dia 24 o comando do partido Solidariedade do Paraná e também a vice-presidência nacional da legenda. A tendência é que Francischini dispute uma cadeira na Câmara Federal nas eleições de 2026.

Secretários

O governador do Paraná, Ratinho Junior já disse que irá realizar a reforma administrativa do primeiro escalação no início de março. No entanto, segundo o Blog Politicamente, o governador decidiu mexer na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência — atualmente comandada por Claudio Stabile. E é justamente na Seap que o nome do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, é cotado.

Outras pastas

No entanto, segundo apurado, o real desejo de Paranhos era ocupar a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, contudo, ele estaria enfrentando resistência do ex-secretário Norberto Ortigara — que hoje comanda a secretaria da Fazenda, mas influência direta na pasta do agro.