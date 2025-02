Informe da Redação

Festa no MST antes do Show Rural

O evento não foi divulgado nos canais oficias da Prefeitura de Cascavel, mas a participação do Renato Silva (PL), na “Festa da Conquista”, evento promovido pelo MST, no Assentamento Resistência Campesina, no sábado (8), gerou forte reações entre produtores e políticos que andaram ao lado do “candidato da direita” nas eleições de 2024. A presença de Silva foi justificada como um gesto de “diálogo e integração”, mas gerou insatisfação entre os seus aliados. A festa do MST contou com a presença do líder nacional do MST, João Pedro Stédile, embora os dois não tenham fotografados juntos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Direita?

As muitas críticas dirigidas a Renato Silva retratam o “personagem” da campanha eleitoral de 2024 quando o atual prefeito se apresentava como “verdadeiro representante da direita”, exibindo vídeo protagonizado por Jair Bolsonaro, crítico voraz da esquerda e do MST.

“Afronta”

A participação de Renato na festa foi duramente criticada pelo vereador Fão do Bolsonaro (PL), que usou a tribuna da Câmara de Cascavel. Representando a bancada do PL, Fão repudiou a participação do prefeito no evento, que ocorreu às vésperas do Show Rural. O parlamentar ainda exigiu que Renato Silva peça desculpas pela visita, reforçando o posicionamento crítico do partido em relação ao MST. Enquanto a versão oficial argumenta que foi um “ato institucional”, a visita foi recebida como uma “afronta” aos produtores rurais que sofreram e sofrem com de invasão e depredação patrocinadas pelo MST no Oeste ao longo da história.

Justificativa

O chefe da Casa Civil de Cascavel, Severino Folador, esclareceu, em entrevista ao radialista Valdomiro Cantini, que a presença de Renato Silva na festa, ocorreu a convite do Governo Federal. Segundo ele, a visita teve caráter institucional, pois o Município foi chamado a participar do evento devido à titularização de propriedades no assentamento.