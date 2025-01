Informe da Redação

Posse OAB

Brasil - A solenidade de posse das novas diretorias da OAB Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, bem como do Conselho Pleno da seccional, está marcada para as 19h30 do dia 29 de janeiro, na Ópera de Arame, em Curitiba. Os empossados conduzirão as instituições ao longo do triênio 2025-2027. O novo presidente da OAB/PR, advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, obteve 48,33% dos votos válidos nas eleições.

Graeml no Podemos

Surpresa política da eleição de 2024, quando chegou ao 2º turno da disputa pela prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml está com conversas avançadas com o Podemos e pode assinar a documentação de filiação muito em breve. Desde o término do pleito municipal, a jornalista deixou o PMB e vem dialogando com caciques partidários mais ligados à direita, como PL, Novo e União Brasil.

Ao Senado

Segundo informado, os planos de Graeml é concorrer a uma das duas vagas ao Senado Federal — que estarão em jogo em 2026. Outras informações dão conta de que ela também pensa na disputa do Palácio Iguaçu.

Função orientativa

O novo presidente do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), conselheiro Ivens Linhares, afirmou, durante a sua posse, que a principal função do órgão hoje deve ser a de orientar o governo estadual e os municípios para que utilizem os recursos públicos da melhor forma possível, a fim de que isso seja revertido em benefícios à população. Ele exercerá a função durante o biênio 2025-2026, no lugar do conselheiro Fernando Guimarães.

Prioridades

Além de destacar a importância de o TCE-PR exercer uma função orientativa perante seus fiscalizados, dando ênfase ao aprimoramento da avaliação de políticas públicas municipais no âmbito do ProGov. Segundo ele, também serão verificados os Regimes Próprios de Previdência Social e a utilização da inteligência artificial como ferramenta de apoio para potencializar o trabalho de controle externo.