 Informe da Redação

Cenário 2026

Um levantamento eleitoral divulgado ontem (13) pelo Paraná Pesquisas aponta que num cenário sem Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela presidência da República em 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) superaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No cenário estimulado, Lula tem 34,4% das intenções de voto e Bolsonaro 37,3%. A sondagem inclui também Ciro Gomes (PDT), com 11,7% das intenções; Ronaldo Caiado (União Brasil) com 5,4%; e Helder Barbalho (MDB) com 1,4%. Além disso, 6,2% dos entrevistados optaram por não votar, e 3,6% não souberam ou não opinaram.

Segundo cenário

Quando Pablo Marçal é incluído na pesquisa, Lula e Bolsonaro ficam empatados tecnicamente: Lula com 34,0% e Bolsonaro com 33,9%. Nesse cenário, Ciro Gomes mantém 11,3%, enquanto Marçal obtém 6,1%. Em um cenário com Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula lidera com 34,5% contra 20,7% de Michelle. Já em uma configuração com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da República teria 35,2% contra 25,3% do governador.

Correios

Os Correios vão fechar 38 unidades das agências da modalidade CEM (Correios Empresa) sendo quatro no Paraná. A decisão listou entre os fechamentos as unidades de Curitiba, Londrina, Arapongas e Ponta Grossa. O fechamento das agências levaria a uma economia de R$ 8 milhões mensais.

Brasileiro no TJPR

O ex-prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro (PSD), em nota à imprensa, disse que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Paraná da decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu que o condenou por improbidade administrativa por usar servidores públicos e ex-detentos na reforma do telhado da sua casa. “Diante das provas que apresentei no processo, entendo que foi injusta a decisão, dessa forma buscarei reparar essa medida junto ao tribunal de justiça. Reafirmo meu compromisso com a verdade e com o respeito ao devido processo legal”, informou Brasileiro.