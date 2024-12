Informe da Redação

Finanças definida

A volta de Vinicius Boza para o comando da Cohavel no Governo Renato Silva, a partir de janeiro de 2025, anunciada ontem (17), já era esperada. A grande novidade do dia e o fim do ministério é o novo titular da Secretaria de Finanças. Para esta pasta chave da administração municipal, Renato Silva escolheu Joacir Aparecido Cosma, “profissional com ampla experiência em gestão financeira”, de acordo com a assessoria do prefeito eleito.

Foto: Assessoria

15 votos

Vereadores reeleitos em Cascavel – Cidão da Telepar, Edson Souza, Policial Madril, Cleverson Sibulski, Valdecir Alcantara, Sadi Kisiel, Dr. Lauri, Serginho Ribeiro e Carlos Xavier – bem como os eleitos pela primeira vez – Bia Alcantara, Fão do Bolsonaro, Suco, Rondinelle Batista, Everton Guimarães e Antonio Marcos – têm declarado, abertamente, apoio a candidatura do vereador Tiago Almeida, para presidência da Câmara de Cascavel para o biênio 2025/26. Com isso, Tiago teria votos 15 votos – incluindo o seu próprio – para sua eleição.

Diplomados

A Justiça Eleitoral de Toledo diplomou na manhã de ontem (17), o prefeito eleito, Mario Cesar Costenaro, o vice-prefeito eleito Lucio De Marchi e os 19 vereadores eleitos em outubro último. Após a diplomação, Costenaro disse que montou uma equipe de governo com o objetivo de realizar as ações previstas no plano de governo e como a gestão poderá avançar a partir de 2025. A cerimônia de posse será realizada no dia 1° de janeiro, na Câmara de Toledo.

Repasses

2024 ainda não acabou, mas já é o ano em que o Paraná mais repassou recursos para os seus 399 municípios em mais de duas décadas. Até o dia 16 de dezembro, foram R$ 13.441.405.808,83 transferidos, valor 8,3% maior do que todo o ano de 2023 (R$ 12.411.015.496,06), segundo dados do Portal da Transparência.